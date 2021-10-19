В Германии началось серийное производство BMW i4

В Мюнхене, Германия, началось серийное производство BMW i4. В модернизацию мюнхенского завода баварский автогигант инвестировал 200 млн евро.
Новейший электрический седан BMW i4 получил два варианта трансмиссии. У версии eDrive40 задний привод. Мощность электромотора составляет 335 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. Запас хода – 483 км.
Полноприводная версия M50 получила два электромотора. Общая мощность силовой установки – 536 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды. Запас хода – 394 км. Есть возможность быстрой подзарядки батареи.
В салоне 14,9-дюймовая приборная панель соединена вместе с 12,3-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы. Информационно-развлекательная система работает с программным обеспечением iDrive 8 и поддерживает обновления по беспроводной сети.
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