Миллиардные потери Alibaba: как за год уменьшилась капитализация китайского IT-гиганта

Рыночная капитализация китайского IT-гиганта Alibaba уменьшилась более чем на 300 миллиардов долларов. Однако не только компания Джека Ма существенно подешевела среди китайских компаний.

Об этом пишет Bloomberg.

За год, согласно аналитике издания, капитализация китайской компании Alibaba уменьшилась на 344,4 миллиарда долларов.

Год назад основатель Alibaba Джек Ма раскритиковал власти Китая за сдерживание инноваций и сравнил глобальные банковские правила с “клубом для стариков”. Следствием такой неудачной риторики стала приостановка выхода на IPO дочки Alibaba – финтех-компании Ant Group.

Также впоследствии Антимонопольный комитет начал расследование против Alibaba, в результате чего компания уплатила немалый штраф. Также на некоторое время Джек Ма исчез из поля зрения и был исключен из списка бизнес-лидеров КНР.

Китайские компании, которые также существенно подешевели:

разработчик сервиса коротких видео Kuaishou Technology, потерявший 104 миллиарда долларов капитализации;

китайские страховые компании Ping An Insurance и China Life Insurance, которые потеряли 66,1 миллиарда долларов и 50,8 миллиарда соответственно;

IT-компания Tencent потеряла за год 65,4 миллиарда долларов;

потери брокера недвижимости KE Holdings составили 50,3 миллиарда долларов;

образовательный сервис TAL Education – 39,1 миллиарда долларов;

Education – 39,1 миллиарда долларов; вейпинговая компания RLX – 36,7 миллиарда долларов.



Иинфографика: Bloomberg

Справка Finance.ua: