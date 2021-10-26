Миллиардные потери Alibaba: как за год уменьшилась капитализация китайского IT-гиганта

Рыночная капитализация китайского IT-гиганта Alibaba уменьшилась более чем на 300 миллиардов долларов. Однако не только компания Джека Ма существенно подешевела среди китайских компаний.
Об этом пишет Bloomberg.
За год, согласно аналитике издания, капитализация китайской компании Alibaba уменьшилась на 344,4 миллиарда долларов.
Год назад основатель Alibaba Джек Ма раскритиковал власти Китая за сдерживание инноваций и сравнил глобальные банковские правила с “клубом для стариков”. Следствием такой неудачной риторики стала приостановка выхода на IPO дочки Alibaba – финтех-компании Ant Group.
Также впоследствии Антимонопольный комитет начал расследование против Alibaba, в результате чего компания уплатила немалый штраф. Также на некоторое время Джек Ма исчез из поля зрения и был исключен из списка бизнес-лидеров КНР.
Китайские компании, которые также существенно подешевели:
Иинфографика: Bloomberg
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