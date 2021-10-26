0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

Миллиардные потери Alibaba: как за год уменьшилась капитализация китайского IT-гиганта

Миллиардные потери Alibaba: как за год уменьшилась капитализация китайского IT-гиганта

Рыночная капитализация китайского IT-гиганта Alibaba уменьшилась более чем на 300 миллиардов долларов. Однако не только компания Джека Ма существенно подешевела среди китайских компаний.

Об этом пишет Bloomberg.

За год, согласно аналитике издания, капитализация китайской компании Alibaba уменьшилась на 344,4 миллиарда долларов.

Год назад основатель Alibaba Джек Ма раскритиковал власти Китая за сдерживание инноваций и сравнил глобальные банковские правила с “клубом для стариков”. Следствием такой неудачной риторики стала приостановка выхода на IPO дочки Alibaba – финтех-компании Ant Group.

Также впоследствии Антимонопольный комитет начал расследование против Alibaba, в результате чего компания уплатила немалый штраф. Также на некоторое время Джек Ма исчез из поля зрения и был исключен из списка бизнес-лидеров КНР.

Китайские компании, которые также существенно подешевели:

  • разработчик сервиса коротких видео Kuaishou Technology, потерявший 104 миллиарда долларов капитализации;
  • китайские страховые компании Ping An Insurance и China Life Insurance, которые потеряли 66,1 миллиарда долларов и 50,8 миллиарда соответственно;
  • IT-компания Tencent потеряла за год 65,4 миллиарда долларов;
  • потери брокера недвижимости KE Holdings составили 50,3 миллиарда долларов;
  • образовательный сервис TAL Education – 39,1 миллиарда долларов;
  • вейпинговая компания RLX – 36,7 миллиарда долларов.


Иинфографика: Bloomberg

Справка Finance.ua:

  • Alibaba Group – китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других. Основные виды деятельности – торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.
По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.