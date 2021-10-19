Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,2%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,34 до 26,29 грн (-0,2%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 26,31/26,33 до 26,27/26,29 грн (-0,1%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,28/26,46 до 26,22/26,41 (-0,2%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.
По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать весьма умеренное снижение курса доллара к гривне.
«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,25 грн, а наличный доллар в банках вблизи 26,2/26,4 грн», — говорит Иосуб.
Как подчеркивает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, недавно НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне в 8,5% годовых.
«Регулятор не видит риска дальнейшего ускорения темпов роста потребительской инфляции. Последняя, напомню, достигла отметки в 11,0% в годовом исчислении (благодаря ревальвации гривны цены не выросли еще сильнее). Это, в свою очередь, снизило интерес нерезидентов к украинским госбондам, так как реальная доходность ОВГЗ составляет менее 2,0% годовых. Зарубежные инвесторы с пугающей скоростью сокращают свои вложения в данный актив: с начала октября они продали их на 3,30 млрд грн. Теперь с высокой долей вероятности все эти средства будут выведены в материнские юрисдикции, что приведет к росту спроса на иностранные валюты и ослаблению гривны», — отмечает эксперт.
Гойлов напоминает, что завтра состоится аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 72 месяца, а также 12 месяцев — в долларах США.
«Так как НБУ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, ожидать роста средневзвешенной доходности этих бумаг не приходится. Как следствие — нерезиденты наверняка проигнорируют и это размещение», — полагает эксперт.
По его прогнозу, на текущей неделе гривна к доллару США возобновит падение до уровня 26,75. Единая европейская валюта, скорее всего, вырастет до отметки 30,95.
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