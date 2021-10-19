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«Доступные кредиты 5-7-9%»: объем займов достиг почти 67 миллиардов

«Доступные кредиты 5-7-9%»: объем займов достиг почти 67 миллиардов

В рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%» уполномоченные банки за прошлую неделю выдали 330 кредитов на общую сумму 0,71 млрд грн.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал от Министерства финансов, что всего же с момента старта «5−7-9%» представители микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 25,5 тыс. кредитов на сумму 66,9 млрд грн.

Из них:

  • 8,12 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;
  • 36,92 млрд грн в качестве антикризисных кредитов;
  • 21,92 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования полученных ранее кредитов.

Одним из приоритетов Минфина является государственная поддержка развития ММСП, которая осуществляется, в том числе, благодаря инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским программе «Доступные кредиты 5−7-9%». В проекте государственного бюджета-2022 предусмотрено 3 млрд грн (включая доступную ипотеку 7%). Это позволит оказать поддержку для развития еще 20 тыс. предпринимателям.

Программа 5−7-9% реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодня заключил соглашения о сотрудничестве с 39-ю банками на условиях компенсации процентов. Программа также способствует развитию рынка услуг кредитования предпринимателей.


Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

  • 21 октября правительство приняло постановление для привлечения большего количества участников в государственные программы «Доступные кредиты 5−7-9%» и «Доступная ипотека 7%»;
  • так, в государственную программу «Доступные кредиты 5−7-9%» добавлены физические лица — предприниматели с годовым доходом до 50 млн грн, которые смогут получить льготные кредиты по ставке 12% годовых до 1 млн грн без залога (кредит может быть обеспечен поручительством);
  • также усовершенствована процедура сочетание программы «Доступные кредиты 5−7-9%» с региональными программами поддержки и развития малого бизнеса через сотрудничество Фонда развития предпринимательства с местными госадминистрациями и органами местного самоуправления.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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