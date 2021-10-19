Данилов рассказал, введут ли двойное гражданство в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, когда введут механизм двойного гражданства в Украине. Он заявил, что это решает законодатель.
Об этом Данилов заявил в интервью РБК-Украина.
По его словам, есть конституционная норма по этому вопросу.
«Сейчас в парламенте есть несколько законопроектов, которые касаются этих процессов, поэтому здесь больше зависит от законодателя», — заявил Данилов.
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Он считает, что в Канаде, США, Казахстане, в большом количестве стран находятся патриотически настроенные украинские граждане и у них должна быть такая возможность.
«Другой вопрос, должны ли люди с двойным гражданством иметь допуск к государственной службе. Мы должны как страна защищаться от этого. Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства», — заявил секретарь СНБО.
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