Украина при необходимости продаст Молдове 700 млн кубов газа

НАК «Нафтогаз» подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.
Об этом ЭП сообщил источник в правительстве.
Так, молдавская государственная компания Energocom и «Нафтогаз» подписали рамочное соглашение о поставках в случае необходимости объема до 700 млн кубов газа.
Сделка состоялась на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозированности поставок со стороны российского «Газпрома». В частности — их возможной полной остановки.
В отличие от 16 млн кубов, которые Украина «одолжила» Молдове учитывая чрезвычайное положение в стране, в данном случае речь идет о поставке исключительно на платной основе. Сейчас страна не приобрела ни одного кубометра.
Отмечается, что в случае необходимости будет продаваться импортный ресурс, то есть приобретенный в Европе с маржинальностью НАКа. «О газе собственной добычи не может идти и речи», — отмечает источник в правительстве.
Но последнее слово в сделках на значительные суммы стоит за Кабмином, ведь после принятия решения правлением «Нафтогаза» его должен подтвердить наблюдательный совет. До его назначения такие функции выполняет акционер НАК, то есть правительство.
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