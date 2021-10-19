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Украина при необходимости продаст Молдове 700 млн кубов газа

Украина при необходимости продаст Молдове 700 млн кубов газа

НАК «Нафтогаз» подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.

Об этом ЭП сообщил источник в правительстве.

Так, молдавская государственная компания Energocom и «Нафтогаз» подписали рамочное соглашение о поставках в случае необходимости объема до 700 млн кубов газа.

Сделка состоялась на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозированности поставок со стороны российского «Газпрома». В частности — их возможной полной остановки.

В отличие от 16 млн кубов, которые Украина «одолжила» Молдове учитывая чрезвычайное положение в стране, в данном случае речь идет о поставке исключительно на платной основе. Сейчас страна не приобрела ни одного кубометра.

Отмечается, что в случае необходимости будет продаваться импортный ресурс, то есть приобретенный в Европе с маржинальностью НАКа. «О газе собственной добычи не может идти и речи», — отмечает источник в правительстве.

Но последнее слово в сделках на значительные суммы стоит за Кабмином, ведь после принятия решения правлением «Нафтогаза» его должен подтвердить наблюдательный совет. До его назначения такие функции выполняет акционер НАК, то есть правительство.

По материалам Економічна Правда
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