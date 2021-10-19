Межбанк: сегодня валютный рынок войдет в свой привычный деловой ритм

После ожидаемо вялой работы валютного рынка в прошедшую рабочую субботу, сегодня межбанк войдет в свой привычный деловой ритм. Ни клиентам, ни самим банкам особо раскачиваться некогда. Эта неделя завершает очередной месяц, и все хотят закрыть свои сделки на отчетную дату с максимальной эффективностью.

По расчетам Finance.ua, статистика торгов в этот понедельник будет находиться в пределах до $ 150−210 млн при заключении до 440−650 сделок.

Клиентам надо закрыть не только текущие хозяйственные операции, но и сделать поправку в своих бизнес-расчетах на усиление карантинных ограничений. Особенно в регионах, которые уже в «красной» зоне или кто туда попадет в ближайшие дни. С одной стороны, это существенно снизит активность тех компаний, которые «завязаны» на ресторанном и спортивном бизнесах, частично — на тех, кто связан с перевозками пассажиров. Однако стремительно активизирует тех, кто связан с логистикой и т. д. Бизнес уже научился работать в условиях локдауна и все больше переходит «в интернет», а для этого на складах компаний должен быть определенный запас товаров. А значит, эти компании активизируются в части покупки валюты под расчеты по импортным поставкам.

Кроме этого, на носу уже полноценный осенне-зимний отопительный сезон и с постоянным ростом цен на энергоносители сейчас первую скрипку среди покупателей валюты играют как раз импортеры дизтоплива, бензина и газа.

Активизируются и экспортеры. Им тоже не внушают «большой радости» ужесточающиеся ограничения в связи с пандемией и они также спешат закрыть свои операции, завязанные на поставках товаров за границу. Частично их «расслабляют» перспективы получения на этой неделе возмещений НДС, но постоянные неприятные сюрпризы, связанные с пандемийными ограничениями, также стимулируют их к активному завершению отчетного периода.

Поэтому закрытие текущих хозяйственных сделок клиентов на отчетную дату будет главным мотиватором для всех участников валютных торгов в ближайшие дни.

Как всегда в таких ситуациях на нашем валютном рынке во многом поведение курса сегодня зависит от регулятора. Скорее всего, Нацбанку снова придется выходить на торги с соответствующими интервенциями, чтобы как попытаться сглаживать курсовые колебания во время сессии, так и дать участникам межбанк месседж в части «видения» регулятора по курсу на понедельник. Начнет он со стандартных $ 5 млн. А затем, при необходимости, выйдет на рынок с уже более объемной и долгоиграющей интервенцией.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 25 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,20−26,40 грн, евро — коридор 30,45−30,70 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,10−26,50 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,15 до 30,85 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах значительно более узкого коридора от 30,35 до 30,70 грн при спреде в пределах 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,27 / 26,30

евро — 30,60 / 30,62

Курсы валют на Межбанке

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