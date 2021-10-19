НБУ меняет требования к нормативам кредитного риска для банков из банковских групп

Национальный банк с 1 декабря меняет требования по расчету нормативов кредитного риска для банков, входящих в банковскую группу.
НБУ разрешил банкам, входящим в состав банковской группы, исключать из расчета нормативов кредитного риска 50% общего объема операций с участником этой группы.
Чтобы воспользоваться таким правом, необходимо соблюдать установленные Нацбанком требования по оценке и управлению кредитным риском, организации системы внутреннего контроля и предоставлению отчетности.
«Основываясь на положениях европейского законодательства и учитывая международный опыт, указанные нововведения будут способствовать кредитной поддержке экономики Украины», – отмечает НБУ.
Изменения утверждены постановлением Нацбанка №111, которое вступит в силу с 1 декабря 2021 года.
Нормативы кредитного риска (credit risk limits) – экономические нормативы, установленные НБУ с целью уменьшения банковских рисков, и несоблюдение которых может привести к финансовым трудностям в деятельности банка. К ним относятся нормативы Н7, Н8, Н9, Н10.
На сегодня в Украине функционируют 25 банковских групп, ответственными лицами которых согласованы: банк «Авангард», Альфа-Банк, Асвио Банк, банк «Украинский капитал», Банк 3/4, Банк Восток, банк «Грант», ИНГ Банк, Коминвестбанк, Кредобанк, Мегабанк, Мотор-Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк «Пивденный», ПУМБ, Райффайзен Банк, банк «Сич», Таскомбанк, банк «Траст-капитал», Укрстройинвестбанк Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Банк Кредит Днепр, банк «Конкорд».
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