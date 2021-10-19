Украина предложила РФ 50% скидку на дополнительный транзит газа в Европу

Украина предложила России скидку на дополнительный транзит газа в Европу, чтобы увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит Bloomberg.
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Скидка распространяется на объемы, превышающие договорные 40 миллиардов кубометров газа, который Украина уже транспортирует в Европу из России, заявил Зеленский в комментариях Bloomberg News, присланных по электронной почте. Доступные мощности также доступны для ПАО «Газпром», сказал он.
«Газпром», в свою очередь, отказался от комментариев.
«Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам, — сказал Зеленский. — Мы хотели бы видеть европейские компании клиентами, но для „Газпрома“ также есть дополнительные мощности. И со скидкой по сравнению с текущим транзитным тарифом, я могу предположить, что эта скидка составит 50%».
Зеленский сказал, что Украина обсуждает предложение по доставке газа с Берлином и Брюсселем. «Мы ожидаем, что они вскоре предпримут шаги на практических переговорах по этому вопросу, что, безусловно, важно для всей Европы», — сказал он.
«Украина, со своей стороны, гарантирует транзит, гарантирует особые антикризисные условия транзита сверх договорных объемов, — сказал Зеленский. — …Я уверен, что если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрые скоординированные действия могут остановить кризис».
Напомним, текущее транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ПАО «Газпром» заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование «Газпромом» мощностей для транзита объемом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/сутки) в 2021—2024 годах.
В сентябре 2021 года транзит газа через Украину превысил 3 млрд куб. м, при этом на сентябрь 2021 года российский «Газпром» бронировал лишь 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей.
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