Межбанк: страсти по доллару на валютном рынке и реакция обменников

Валютный рынок в эту пятницу «бурлил». Только через Bloomberg к 15:30 уже наторговали более чем, на $ 225 млн. При этом ситуация развивалась очень интересно.

В самом начале сессии продавцы и покупатели никак не могли сложить цену доллару. Продавцы надеялись на продолжение вчерашнего вечернего «праздника» и дальнейший рост котировок к общей цели в 26,40−26,50 гривен к концу дня, покупатели мысленно говорили «остановитесь» и старались убедить себя и окружающих в том, что вчерашний взлет курса на 16,5 копеек — это страшный сон и что сегодня все вернется на круги своя.

Ближе к 11 часам на торги вышел НБУ и купил свои первые $ 5 млн по цене не выше 26,34 гривны и ушел с рынка. Клиенты и банки опять остались в подвешенном состоянии в части курсообразования. Но необходимость финансирования хозяйственных операций и оплаты валютных контрактов заставила продавцов и покупателей быть смелее. Продавцов оказалось больше и котировки постепенно стали снижаться с утренних 26,33/26,35 до 26,295/26,315 гривен к 11 часам и затем до 26,28/26,30 к обеду.

Они пошли бы и ниже, но после полудня на торги снова вышел Нацбанк с долгоиграющей интервенцией по покупке доллара по 26,28 гривен. Это порог НБУ уже отстаивал до самого конца сессии. Причем дело дошло до того, что котировки и покупки, и продажи доллара периодически сужались буквально до коридора меньше 0,5 копейки. Но присутствие регулятора не позволяло покупателям купить дешевле этого уровня, а у продавцов не было большого числа желающих покупать их валюту значительно выше уровня Нацбанка.

В итоге, до конца дня доллар с очень небольшими отклонениями продержался в пределах котировок 26,28/26,30 гривен.

Интересна реакция наличного рынка на вчерашний неожиданный взлет котировок доллара на межбанке и то, как поведут себя владельцы обменок на период рабочей в Украине субботы и выходного воскресенья.

Вчера финансисты были частично «напуганы» стремительным ростом курса доллара на торгах и на всякий случай оперативно во второй половине дня расширили спред между покупкой и продажей американской валюты в обменках финкомпаний до 20−25 копеек, а в некоторых банках и до 30 копеек.

Определенный «разброд и шатание» в части курсообразования наблюдался в обменниках и с самого утра сегодня. Но ближе к вечеру владельцы обменников несколько успокоились, увидев относительную стабилизацию на межбанке, и начали постепенно сужать свой спред. Сегодня вечером наличный доллар обменки финкомпаний уже продавали без всяких проблем в пределах ценника 26,35−26,45 гривен, евро — в пределах 30,55−30,65 гривен, а рубль — от уровня 0,364 до 0,380 гривны.

В рабочую субботу в Украине при выходном в ЕС и США от украинского межбанка никто больших объемов торгов не ждет и поэтому владельцы обменников постараются работать в штатном режиме с уровнем спреда по доллару 15−20 копеек в обменках финкомпаний, до 25 копеек — в кассах банков, а по евро — со спредом в 20−25 копеек в обменках финкомпаний и до 25−30 копеек в банках.

Прогноз по курсу наличного доллара, евро и рублю на 23−24 октября будет следующим:

Доллар в обменках финкомпаний — покупка — коридор 26,20−26,32 гривен, продажа — 26,35−26,45 гривен. В банках — прием коридор 26,10−26,28 гривен, продажа — 26,40−26,50 гривен. Возможны небольшие отклонения от наших расчетов в пределах 2−5 копеек в зависимости от индивидуальных задач обменников.

евро в обменках финкомпаний — покупка коридор 30,35−30,50 гривен, продажа — 30,55−30,65 гривен. В банках — более широкий коридор: прием 30,25−30,45 гривен, продажа — 30,60−30,80 гривен. Возможны небольшие отклонения от наших расчетов в пределах 5−7 копеек в зависимости от тех же самых индивидуальных задач обменников, как и по доллару.

По рублю обменники финкомпаний и банки установят достаточно широкий коридор приема и продажи российской валюты в пределах: покупка 0,355−0,364 гривны, продажа- 0,365 -0,380 гривен.

Ключевым критерием для курсообразования на наличном рынке на эти два дня будет:

1) реальный платежеспособный спрос и предложение со стороны населения; 2) уровень конкуренции между пунктами обмена валюты в данном регионе.

Главные события 22 октября на валютном рынке:

Доллар за день подешевел на 5 копеек с утренних 26,33/26,35 до 26,28/26,30 гривен.

Нацбанк в начале дня купил $ 5 млн по цене не выше 26,34 гривны, а затем простоял до самого вечера с покупкой доллара по 26,28 гривен, что и не дало котировкам просесть ниже этого уровня в течение всей сессии.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3017 гривен за доллар, а официальный курс на 23 октября 2021 года установлен на уровне 26,2918 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,28 / 26,30

евро — 30,56 / 30,58

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