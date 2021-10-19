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NFT-кристаллы от платформы Snark.art продали более чем за $4 млн

NFT-кристаллы от платформы Snark.art продали более чем за $4 млн

Платформа Snark.art за три дня распродала NFT-коллекцию Organic Growth: Crystal Reef от художников Майкла Джу и Данилы Криворучко, заработав более $4 млн. Об этом ForkLog сообщили авторы проекта.

По словам создателей коллекции, финальный вид каждого из кристаллов зависит от истории криптовалютных аккаунтов владельцев и может быть приобретен только после семи транзакций или через два месяца после первой покупки.

Стартовая стоимость Organic Growth: Crystal Reef на официальном сайте проекта составляла от 0,10301 ETH (около $350) за единицу. Вторичные продажи будут доступны на платформе OpenSea.

Через два месяца после старта продаж все кристаллы объединят в единое произведение искусства в виде кристаллического рифа.

3% выручки от продаж Organic Growth: Crystal Reef создатели коллекции направят на проведение исследований в области морской экологии и природоохранной биологии, которые курирует лаборатория Дженнифер Смит, профессора Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Колумбии.

80% пожертвований пойдет на финансирование текущих исследований лаборатории и мониторинг изменений коралловых рифов, вызванных волнами и глобальным потеплением.

20% полученной суммы ученые планируют потратить на публикацию исследований о новых видах океанических беспозвоночных.

По материалам Forklog
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