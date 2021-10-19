Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у youcontrol о том, как проверить договор без юриста.
Иногда приходится подписать договор самостоятельно. Как проверить безопасность договора, не имея юридической квалификации?
Какой договор можно проверить самостоятельно. Чем более специфичен и сложен договор, тем важнее участие юриста при его заключении. Однако так называемые “рамочные” соглашения, в основном шаблонные, позволяют сторонам заключить соглашение самостоятельно.
Главное – такое соглашение не должно нарушать законодательство, а лицо, которое его заключает, должно иметь полномочия.
Как быстро проверить договор без юриста. Например, вы заключаете договор с контрагентом, предоставляющим услуги по логистике. Перед тем, как подписать договор, проанализируйте его текст в следующем порядке: регистрационные данные, статус, срок существования. Сверьте название компании (полное и сокращенное), ЕГРПОУ. На рынке могут работать компании с похожим названием, но из разных регионов. Одна лишняя буква, и вы заключили договор с компанией из Запорожья, а не из Киева.
Обязательно убедитесь в актуальном статусе юрлица или ФЛП – не находится ли в статусе прекращения.
Уполномоченные лица. Документы подписывает директор на основании учредительных документов. Другие сотрудники имеют право подписывать договоры при условии соответствующих полномочий. Сведения об этих полномочиях, указание бенефициаров и сведения об органах управления юридического лица указаны в обзоре досье контрагента в системе YouControl.
Условия договора. Проверьте существенные условия договора, ведь без них договор считается незаключенным. Существенные условия договора – это необходимые по закону условия или предмет договора. У каждого типа договора свои существенные условия: количество, цена, технические характеристики и название товара, сроки поставки, адрес, площадь, цена и кадастровый номер помещения – в зависимости от предмета договора проверяйте дополнительные важные условия.
Условия не должны противоречить закону или сужать права сторон по сравнению с законом. Например, по закону, покупатель имеет право вернуть товар в течение 14 дней. Поэтому в договоре не должно быть других сроков.
Права, обязанности и ответственность сторон. Убедитесь, что написанное совпадает с тем, о чем договорились на словах. А также, что уставный капитал контрагента покрывает сумму возможной дебиторской задолженности.
Способ разрешения конфликтов. Например, как стороны направляют друг другу претензионные письма; как будут решаться возможные спорные моменты; в каком регионе будет рассматриваться судебное дело в случае его открытия.
Реквизиты и контактные данные обеих сторон. Адрес регистрации, ИНН, ЕГРПОУ, номер расчетного счета.
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