Huawei представила смарт-часы Watch GT 3 с большим временем автономной работы

Китайская компания Huawei выпустила умные наручные часы Watch GT 3 с расширенной функциональностью в плане отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма пользователя.
Гаджет представлен в вариантах размера 46 и 42 мм. В первом случае используется дисплей AMOLED с диагональю 1,43 дюйма, во втором — 1,32 дюйма. Разрешение одинаково — 466 × 466 пикселей.
В оснащение входят акселерометр, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик сердечного ритма, сенсоры давления и температуры. Есть приёмник спутниковых систем навигации GPS/ГЛОНАСС, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.2.
Часы способны снимать большое количество различных показателей. В частности, ведётся анализ качества сна и изменения частоты сердечных сокращений.
Фото: FoneArena
Кроме того, устройство может в круглосуточном режиме отслеживать уровень содержания кислорода в крови. Измеряется также температура тела. Плюс к этому фиксируются стандартные показатели, такие как количество сделанных шагов и потраченных калорий. Доступны более 100 режимов тренировок.
Гаджет заключён в герметичный корпус (5ATM). Устройство несёт на борту процессор Arm Cortex-M и 4 Гбайт флеш-памяти. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 14 дней у старшей версии (при обычном использовании) и 7 дней у младшей. Цена начинается с 230 евро.
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