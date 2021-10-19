Юрий Прус: как работают инвестиционные фонды, и чем они отличаются от банков

Украинцы думают, что инвестируют в покупку квартиры или автомобиля для службы такси. Почему это не так?

Не так давно я принимал участие в панели одного из экономических форумов, который был посвящен инвестициям. И участники рассказывали о том, как они распоряжались своими средствами. Кто-то вкладывает деньги в кафе, которое открывает друг… Кто-то – в компанию по доставку машин из США… Прослушав эти истории, я сказал, что на самом деле тут речь не идет об инвестировании.

Как это работает во всем мире? За каждым стоящим бизнесом или идеей в буквальном смысле гоняются финансы. Если у вас работающий бизнес, то банки конкурируют друг с другом, чтобы дать вам денег.

Стартапам, которые только встают на ноги, средства выделяет фонд. Он специализируется на этих вопросах, знает рынок и понимает, на что вы способны. Это как с талантливым певцом, которого продюсер сразу приглашает к себе. Или с начинающей группой, которая выступила в кафе, «зажгла» всех гостей и стала востребованной.

Бизнес, который ничего из себя не представляет, берет деньги, как это принято говорить на западе, у 3F. Это Friends, Family, Fools. Когда участвуете в таком деле, подумайте, какая из этих трех F – вы. Вы – семья, вы – друзья или вы – дураки.

В чем особенность инвестиционного фонда?

Чем инвестиционный фонд принципиально отличается от банка? Казалось бы, и та, и другая организация дает деньги. Разница вот в чем. Банк привлекает средства у обычного человека – каждый может взять свои средства и положить их на депозит. В любой стране мира государство надзирает за банком, чтобы он не обанкротился.

Как надзирает – это еще тот вопрос. Но логика у надзорного органа, как правило, это Центральный банк, заключается в том, чтобы ограничивать свободу действий. Банк, по сути, может давать деньги только работающему бизнесу и только сумму, равную маленькой части его оборота.

Но когда речь идет о новых бизнесах, новых индустриях, сделках слияния и поглощения, проектном финансировании, включаются фонды. Государство подразумевает, что люди, которые участвуют в фондах – это профессиональные инвесторы.

Это не бабушки и дедушки, у которых мало денег. Профессиональные инвесторы вкладывают не последние свои деньги.

Как государство за этим следит? Следующим образом: те, кто хотят участвовать в фонде в Украине, должны вложить в него не менее $70 тыс. долларов. Очень простой механизм.

Давайте посмотрим на фонд с точки зрения обычного человека. Он хочет вложить $70 тыс. Как всему этому доверять?

Как правило, фонд – это институция, которая профессионально распоряжается деньгами своих инвесторов. У них другой подход, чем у бизнеса. Предприниматель говорит, что у него есть классная идея – он хочет открыть ресторан. Верит в свой бизнес и, возможно, действительно открывает хороший ресторан. А фонд задается совершенно другими вопросами, он думает, как он заберет свои инвестиции назад. Как будет вести себя, если этот бизнес потребует еще больше денег. Как будет контролировать работу предприятия. Какую долю компания занимает на рынке.

Предприниматель хочет открыть суши-бар. А аналитик говорит, что этот бизнес сейчас на спаде, два года назад в Киеве было 100 таких ресторанов, а сейчас – 50. Это подход фонда. Так обычный бизнес не думает. Он верит в свои суши и их продвигает. Фонд же смотрит на весь рынок в целом.

Обычный человек не может себе этого позволить, поскольку подобным анализом занимается большая команда. У инвестиционных фондов есть своя специализация, такая же как, к примеру, у врачей. Одни фонды специализируются на IT, другие – на медицинском направлении.

Сложно создать хорошую команду людей, которые делают грамотные инвестиции. В любой сфере наблюдается такая проблема. Вот, например, за Карлом Лагерфельдом стояла огромная команда, чтобы просто пошить хорошее пальто. То же самое и с фондом. Обычный человек не сможет так качественно распорядиться деньгами, как это сделает фонд.

Как понять, что фонду можно доверять?

Ничего не придумано более разумного, чем репутация. Причем посмотреть на фонд лучше комплексно: кто клиенты, в какую сферу он инвестирует и почему, какая у него команда и сколько лет там работают сотрудники. Фонд должен показать историю и появиться не вчера.

Фондов пока мало в Украине. Почему? То, что сейчас происходит в Украине, напоминает ситуацию в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия, когда все шили. Покупали швейные машинки, журнал Бурда и шили себе одежду, потому что в магазинах ничего не было.

Но сейчас, когда появились профессиональные продавцы одежды, шьют только единицы. То же самое наблюдается и с инвестиционным капиталом. Повторюсь, во всем мире за приличным бизнесом или стоящей идеей, за стоящей командой гоняются финансы. В Украине этого нет.

Нет инвестиционного капитала, более того, он сокращается. Происходящее можно охарактеризовать одной фразой – плохим инвестиционным климатом. В таких сообществах люди рассуждают, куда вложить деньги. И думают, купить ли им квартиру на Кипре или приобрести три машины и отдать их в такси. Кто-то вкладывает средства в новую кондитерскую. У обычного человека нет инструментов для инвестирования.

Когда изменится ситуация?

Инвестиционный климат создает государство. Я скажу нелицеприятную, но, на мой взгляд, объективную вещь. Только осознав ситуацию, можно что-то изменить.

Государственная машина, а именно Центральный банк, силовые органы и судебная система в Украине деградируют. Даже с точки зрения обывателя, посмотрите, как 30 лет назад выглядели Польша, Турция, Китай. Посмотрите, где они сейчас и какие позиции у Украины. Но я оптимист. Моя позиция и это философия бизнеса – стены в подъезде вместо нас никто не покрасит, мы должны это сделать сами.

В Украине я вижу колоссальные возможности. Мы находимся только на этапе формирования инвестиционного рынка.

Во что будут инвестировать простые украинцы? Честно говоря, работы непочатый край. Возьмем бизнесмена, который стал выращивать яблоки и создал компанию по производству яблочного концентрата с мировым именем. Яблоки – это же не новый продукт, правда? Делайте что-то хорошо и стойте на своем. С точки зрения инвестиций, в Украине работы много.

Юрий Прус, владелец украинского инвестиционного Multi-family Office Advance Finance Alliance