Европейские инвесторы потеряли 2 млрд евро на эко-проектах

Проекты в сфере защиты климата часто привлекательны для частных инвесторов. Финансовые вложения на благие цели, казалось бы, непременно должны приносить прибыль. Однако многие вкладчики в Германии не только не дождались дохода, но и вовсе лишились своих средств.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на результаты исследования крупнейших провалов в эко-инвестициях, проведенного немецкой общественной организацией Finanzwende.

Согласно данным исследования, за последние десять лет инвесторы потеряли около 2 млрд евро.

Прогорели компании, инвестировавшие миллионы евро в ветроэнергетику. Например, Prokon. Пострадали 75 тысяч акционеров, доверивших ей в общей сложности 600 млн евро.

Убытки UDI, финансирующей ветряные электростанции, составили 150 млн евро.

Производитель ветряных турбин Windreich недополучил 100 млн евро.

В списке также значатся провайдеры финансовых услуг, у которых уже были первые дефолты по платежам и вполне вероятны убытки в течение следующих нескольких лет.

Источник неудач. Эко-инвестиции стали очень рисковыми из-за высокой доли «серого» рынка капитала, пишет Süddeutsche Zeitung.

К непрозрачным финкомпаниям применяются менее строгие правила, чем к деятельности публичных фондов. Они заманивают клиентов высокими процентами, обещая выгоду от «хороших» инвестиций. Их менеджеры, заинтересованные высокими комиссионными от продаж, не отговаривают вкладчиков от «плохих» инвестиций и не предоставляют вкладчикам полной информации. Финансируя вслепую, акционеры вылетают в трубу, например, на финансировании недвижимости, ветряных электростанций и на медиапроектах.

Возможное решение проблемы. С целью защиты частных инвесторов и обеспечения устойчивых инвестиций на стабильной основе правительство ФРГ недавно инициировало изменения в Федеральный закон об инвестициях в активы.

С августа 2021 года ужесточились правила работы непрозрачных финкомпаний. Они обязаны в своих рекламных проспектах конкретно указывать объекты инвестирования и подтверждать вероятный уровень их реализации.

Справка Finance.ua: