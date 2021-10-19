У Зеленского рассказали, на что пойдут 700 миллионов долларов транша МВФ

Транш в 700 млн долларов, который Украина может в ближайшее время получить от МВФ, заложен на финансирование дефицита государственного бюджета.
Об этом в эфире канала «Дом» заявил советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
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«Эти 700 млн долл. мы ожидаем в ближайшее время, уже было подписано предварительное соглашение с Международным валютным фондом. Эти средства заложены уже на покрытие государственного бюджета. Поэтому здесь особого выбора нет. Они зайдут в государственный бюджет», — сказал советник Зеленского.
По его словам, нужно время, чтобы выбрать всю зарезервированную для Украины сумму в 5 млрд долл.
«Украине нужно дополнительное время, чтобы выбрать всю эту зарезервированную для нее сумму. Поэтому одна из частей переговорного процесса с МВФ касалась именно того, что программу было бы логично дополнительно продолжить, и соглашение, насколько я понимаю, предварительно уже получено», — добавил он.
Устенко напомнил, что ожидается заседание совета директоров МВФ, на которое будет вынесен и украинский вопрос.
«Мы ранее получили 2,1 млрд долл. — это 40% от общей нашей программы. Мы сможем продвинуться автоматически после очередного транша и получить недостающие 60%. Поэтому, когда говорили о сроках программы, говорили в том числе и о том, чтобы попытаться получить полностью зарезервированную для Украины сумму. Обычная украинская практика — это оборвать отношения и открыть новую программу. На этот раз используется, на мой взгляд, более логичный подход — попытаться выбрать то, о чем договорились ранее», — отметил советник президента.
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