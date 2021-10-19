Кому айфон? Moneyveo запустила новую акцию

Все ценители айфонов, трепещите от волнений! Ведь в финтех-компании Moneyveo новая акция! С 13 по 31 октября включительно клиенты Moneyveo имеют возможность поучаствовать в розыгрыше пяти новых iPhone 13. Для этого понадобится оформить кредит – Smart или Comfort – на сумму от 7 000 грн. Розыгрыш состоится 8 ноября, а имена победителей будут объявлены на сайте сервиса в разделе новостей. Акция будет действовать на всей территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий). Детали на moneyveo.ua.

Зажигать огонь в сердцах своих клиентов для команды Moneyveo – это неотъемлемая составляющая коммуникативной стратегии.

Чтобы удержать пользователя, сервис должен быть не только удобным, но и креативным и дружным. Поэтому в компании постоянно создают привлекательные акции с розыгрышами крутых подарков и незабываемых впечатлений для своих клиентов.

«Наши Красавы живут в моменте, получая удовольствие – а мы им в этом помогаем! – рассказал коммерческий директор сервиса Максим Параска. – Да, мы не впервые разыгрываем айфоны, но наши клиенты их хотят! Кто мы такие, чтобы не дать им желаемое?! Воплощайте мечты вместе с Moneyveo!»

По условиям акции «Зацени подгон: бери от 7 тыс. – выиграй iPhone!», клиентам нужно оформить в Moneyveo кредит на сумму от 7000 грн в период с 13.10 по 31.10.2021. 8 ноября рандомным образом будут определены 5 владельцев гаджетов. А видео розыгрыша будет доступно на YouTube-канале Moneyveo. Счастливчикам обещают дополнительно перезвонить.

Напомним, недавно в Манивео были определены три владельца годовых доходов на суммы свыше 100 000 грн каждый (108 000, 144 000 и 180 000 грн). А в августе компания объявила имена победителей акции “Замены свой телефон на 12-й iPhone!”: трое счастливчиков получили новенькие фиолетовые iPhone 12. А пока Манивео готовит для своих клиентов яркие предложения, поспешите принять участие в акции и выиграть крутой iPhone 13!