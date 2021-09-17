Рада одобрила законопроект об энергетической эффективности

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4507 об энергетической эффективности.
Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата.
Согласно пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение Договора об учреждении Энергетического Сообщества и Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом с атомной энергии и их государствами-членами.
В проекте закона определяются:
Законопроект предлагает дополнить Закон Украины «Об энергетической эффективности зданий» двумя новыми статьями. Так, статья 15−1 касается внедрения Стратегии термомодернизации зданий. Стратегия утверждается на период до 2050 года, распространяется на жилые и нежилые здания всех форм собственности, содержит долгосрочные и промежуточные цели по повышению энергетической эффективности зданий и снижению выбросов парниковых газов.
Статья 15−2 касается «образцовой роли центральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий. Определяется, что, с целью обеспечения образцовой роли центральных органов исполнительной власти в повышении энергетической эффективности зданий, правительство устанавливает целевой показатель экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти.
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