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Рада одобрила законопроект об энергетической эффективности

Рада одобрила законопроект об энергетической эффективности

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4507 об энергетической эффективности.

Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение Договора об учреждении Энергетического Сообщества и Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом с атомной энергии и их государствами-членами.

В проекте закона определяются:

  • основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности;
  • особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности;
  • подходы к формированию стратегии обеспечения энергетической эффективности зданий;
  • основы обеспечения экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти;
  • особенности учета критериев энергоэффективности при проведении публичных закупок или приобретения и найма (аренды) зданий органами государственной власти, органами местного самоуправления и юридическими лицами, которые обеспечивают потребности государства или территориальной общины;
  • требования к экодизайну продуктов, связанных с потреблением энергии;
  • основы энергетического аудита и энергетического менеджмента;
  • особенности внедрения интеллектуальных систем учета;
  • стимулирование энергоэффективности в сфере передачи и распределения электрической энергии, транспортировки и распределения природного газа;
  • стимулирование энергоэффективности в сфере теплоснабжения;
  • основные принципы проведения энергосервиса;
  • популяризация и стимулирование повышения уровня энергоэффективности среди потребителей;
  • ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.

Законопроект предлагает дополнить Закон Украины «Об энергетической эффективности зданий» двумя новыми статьями. Так, статья 15−1 касается внедрения Стратегии термомодернизации зданий. Стратегия утверждается на период до 2050 года, распространяется на жилые и нежилые здания всех форм собственности, содержит долгосрочные и промежуточные цели по повышению энергетической эффективности зданий и снижению выбросов парниковых газов.

Статья 15−2 касается «образцовой роли центральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий. Определяется, что, с целью обеспечения образцовой роли центральных органов исполнительной власти в повышении энергетической эффективности зданий, правительство устанавливает целевой показатель экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти.

По материалам УНН
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