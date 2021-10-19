Китайцы показали семейный электромобиль за $20 тыс. с запасом хода 800 км

Молодая китайская компания Hechuang презентовала недорогой электромобиль Z03. Он поступает в продажу по цене от 20 тыс. долларов и при этом его запас хода больше, чем у самой дорогой Tesla.
Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Hechuang Z03 — семейный минивэн, достигает 4,6 м в длину и 1,9 м в ширину при колесной базе в 2,75 м. Дизайн автомобиля весьма сдержан и лаконичен. У электрокара большой угол наклона лобового стекла, а раскосые фары соединены светодиодной вставкой.
Фото: autohome.com.cn
В салоне установлены 10,2-дюймовая виртуальная панель приборов и большой 14,5-дюймовый сенсорный дисплей. Комплектация минивэна очень богата — адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот, электропривод кресла водителя и панорамная крыша.
Китайский электромобиль предложат в 183-сильной переднеприводной версии и в полноприводном варианте на 218 л.с. Более мощный электрокар стартует до 100 км/ч за 7,1 с.
Фото: autohome.com.cn
Для Hechuang Z03 предложат три варианта батарей:
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