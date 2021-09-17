Банки выдали свыше 6 млрд грн кредитов под портфельные гарантии

По состоянию на 1 октября по государственным гарантиям на портфельной основе 10 банков предоставили бизнесу 2112 кредитов на 6 100 млн грн.

По данным Минфина, обязательства по основному долгу, который частично обеспечен госгарантиями на портфельной основе, составили 2,755 млрд грн.

Это составляет около 70% от общего лимита гарантий, предоставленных в прошлом году (3,93 млрд грн).

При этом в сентябре предоставлен 91 кредит на 542 млн грн с долей гарантированных государством по основному долгу обязательств в 260 млн грн.

Лидером по размеру выданных кредитов на портфельной основе является государственный Ощадбанк – 753 кредита на 2,179 млрд грн. По количеству выданных кредитов лидирует государственный ПриватБанк, который предоставил 949 займов на 866 млн грн, что составляет 87% лимита предоставляемых ему гарантий.



Инфографика: Минфин

Среди регионов по сумме и количеству выданных займов по программе лидирует Киев – 184 кредита на 755 млн грн, Львовская – 138 кредитов (366 млн грн) и Днепропетровская – 134 кредита (326 млн грн) области.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдано в сферах оптовой и розничной торговли (741), сельского хозяйства (594) и перерабатывающей промышленности (337).



Инфографика: Минфин