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В НБУ назвали причины укрепления гривны к доллару

В НБУ назвали причины укрепления гривны к доллару

Укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2021 году, было вызвано рядом факторов. Конъюнктура мирового рынка способствует поступлению валюты в Украину.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий на брифинге.

«Безусловно, это благоприятная конъюнктура мирового рынка для основных товаров украинского экспорта. Собственно, она — главный драйвер доминирования предложения валюты во втором полугодии текущего года», — сказал он.

Гелетий отметил, что цены на украинский экспорт росли из-за активного восстановления мировой экономики, накопления продовольственных и производственных запасов в Китае, введения экспортных пошлин на поставки зерновых в отдельных странах.

«В 2021 году уже собран рекордный урожай ранних зерновых, а также ожидаются высокие показатели для других сельскохозяйственных культур», — сказал он.

По его словам, показатели экспорта металлургической продукции находятся на исторических максимумах.

Гелетий также отметил еще один источник поступления валюты — экспорт IT-услуг.

Справка Finance.ua:

  • украинский бизнес ожидает, что в следующем году курс составит 28,50 грн/долл. США;
  • как ожидает J.P. Morgan, курс гривны в среднем за 2021 год выйдет на показатель 27,4 грн/$, а в конце года будет на уровне 27,5 грн/$. В то же время в 2022 году его аналитики ожидают девальвацию до 27,9 грн/$, на конец следующего года — 28,5 грн/$;
  • МВФ также обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года.

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По материалам РБК-Украина
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