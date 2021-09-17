В НБУ назвали причины укрепления гривны к доллару

Укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2021 году, было вызвано рядом факторов. Конъюнктура мирового рынка способствует поступлению валюты в Украину.
Об этом заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий на брифинге.
«Безусловно, это благоприятная конъюнктура мирового рынка для основных товаров украинского экспорта. Собственно, она — главный драйвер доминирования предложения валюты во втором полугодии текущего года», — сказал он.
Гелетий отметил, что цены на украинский экспорт росли из-за активного восстановления мировой экономики, накопления продовольственных и производственных запасов в Китае, введения экспортных пошлин на поставки зерновых в отдельных странах.
«В 2021 году уже собран рекордный урожай ранних зерновых, а также ожидаются высокие показатели для других сельскохозяйственных культур», — сказал он.
По его словам, показатели экспорта металлургической продукции находятся на исторических максимумах.
Гелетий также отметил еще один источник поступления валюты — экспорт IT-услуг.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте9 ч. назад - 2147 15
COVID-сертификат в «Дія»: пошаговая инструкцияВчера, 19:00 - 1042 10
«Нафтогаз» планирует за 10 лет нарастить добычу газа почти в два раза10 ч. назад - 434 6
В НБУ пересчитали всю наличность, которую украинцы держат на рукахВчера, 12:03 - 3701 6
Мошенники оформили кредит через «Дію»: министр раскрыл преступную схемуВчера, 19:35 - 1624 3
Золотые с бриллиантами: в «Борисполе» у украинки обнаружили часы стоимостью в миллион7 ч. назад - 2177 3
В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте9 ч. назад - 2147 15
Межбанк: кто снова спас американскую валюту от обвалаВчера, 18:45 - 2033
Кличко сообщил, когда Киев войдет в «красную» зону (инфографика)6 ч. назад - 1757
Мошенники оформили кредит через «Дію»: министр раскрыл преступную схемуВчера, 19:35 - 1624 3
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPodsПозавчера, 12:10 - 274
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3413 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 976 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2666 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2095 1