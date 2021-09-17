Укргаздобыча приобрела перспективный нефтегазовый участок

АО «Укргаздобыча» выиграло электронный аукцион на приобретение специального разрешения на пользование недрами Южно-Русановской площади. Этот участок, по предварительной оценке имеющейся геологической информации, имеет значительные перспективы для разработки залежей газа.
Об этом сообщает пресс-служба «Укргаздобычи».
Южно-Русановский участок имеет площадь 317 кв. км и находится на территории Сумской и Полтавской областей.
«Мы видим на этом участке большие перспективы по результатам проведенных ранее геологических исследований в этом регионе. Рядом с ним находятся наши месторождения, потенциал которых уже доказан. Разработка участков в Днепровско-Донецком бассейне требует применения современных технологий. Для этого мы усилили свою внутреннюю экспертизу и привлекаем опытных международных партнеров, которые помогут привлечь новейшие разработки в Украину», — сообщил Максим Витик, директор по стратегическим проектам дивизиона «Нафтогаз Разведка и Добыча».
Укргаздобыча приобрела Южно-Русановскую площадь за 304,6 млн грн, которые поступят в государственный бюджет Украины. Компания получила право на владение специальным разрешением на Южно-Русановский участок в течение 20 лет.
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