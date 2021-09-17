Какими темпами увеличивается количество РРО в Украине (инфографика)

Количество регистраторов расчетных операций в Украине, включая программные РРО, за 10 месяцев 2021 года выросло на 29% по сравнению с соответствующим периодом 2020-го.
Об этом в Facebook сообщил председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Количество РРО всех типов в Украине по состоянию на 1 октября увеличилось на 95 тыс. единиц, среди которых программных РРО — 86,2 тыс.
Всего же в Украине зарегистрировано 426 319 РРО, включая программные.
«Такой положительной динамики удалось достичь, несмотря на неблагоприятные условия социально-экономического развития, вызванные пандемией, а также широким распространением в обществе мифов и фейков о (П)РРО», — добавил Гетманцев.
Инфографика: facebook.com/danil.getmantsev
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