0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Какими темпами увеличивается количество РРО в Украине (инфографика)

Какими темпами увеличивается количество РРО в Украине (инфографика)

Количество регистраторов расчетных операций в Украине, включая программные РРО, за 10 месяцев 2021 года выросло на 29% по сравнению с соответствующим периодом 2020-го.

Об этом в Facebook сообщил председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Количество РРО всех типов в Украине по состоянию на 1 октября увеличилось на 95 тыс. единиц, среди которых программных РРО — 86,2 тыс.

Всего же в Украине зарегистрировано 426 319 РРО, включая программные.

«Такой положительной динамики удалось достичь, несмотря на неблагоприятные условия социально-экономического развития, вызванные пандемией, а также широким распространением в обществе мифов и фейков о (П)РРО», — добавил Гетманцев.


Инфографика: facebook.com/danil.getmantsev

Справка Finance.ua:

  • в отдельных случаях налоговая служба может отказать в регистрации программного регистратора расчетных операций;
  • с 17 сентября вступили в силу изменения нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуры регистрации, опломбирования, применения, учета РРО;
  • фискальный кассовый чек в Украине дополнили новой строкой. В чеке могут указывать номер акцизной марки на приобретаемый алкоголь.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.