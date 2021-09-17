Межбанк: будет ли сегодня обвал курса доллара

Четверг не станет исключением из общих тенденций этой недели и пройдет на валютном рынке очень активно.

Основных факторов, влияющих на курсообразование, будет три. При этом два из них — это Нацбанк:

Текущая деятельность компаний на фоне усиления коронавирусных ограничений. Из негативной статистики по заболеваемости коронавирусом в Украине уже понятно, что повсеместной «красной» зоны нам не избежать. Поэтому клиенты снова «уходят» в интернет-продажи и делают ставку именно на них. Для этого им нужны запасы товаров на складах, так как логистика при поставках импорта все больше дает сбои. Чем быстрее оплатишь контракты (импортеры) или поставишь продукцию за границу (экспортеры), тем больше вероятность получения товаров или валютных поступлений от иностранных контрагентов до наступления периода более жестких пандемийных ограничений. Поэтому все клиенты продолжают спешить закрыть свои валютные и гривневые расчеты, что увеличивает статистику торгов. Сегодня по нашим прогнозам объемы операций составят до $ 150−210 млн при заключении до 580- 650 сделок;

Решение Нацбанка по учетной ставке, которое повлияет на поведение как ресурсного, так и опосредованно валютного межбанка через реакцию нерезидентов на первичном и вторичном рынках ОВГЗ. С учетом 11% по году официальной инфляции (а реальная гораздо выше) — действующая ставка 8,5% годовых уже выглядит не соответствующей экономическим реалиям. Поэтому Нацбанку придется реагировать на эти процессы и в первую очередь за счет повышения «цены» гривневого ресурса в Украине. Мы оставляем в силе свой прогноз в части ее сегодняшнего повышения до 9,0−9,5% годовых.

Интервенции НБУ. Практически все дни этой недели предложение валюты превышает спрос и котировки доллара проседают. Нацбанк «не хочет» быстрого ситуативного обвала доллара на украинском рынке в силу ряда объективных и субъективных причин. Это и негативная переоценка ЗВР, и недовольство экспортного «лобби», и сокращение поступлений в бюджет по налогам и сборам, привязанным к официальному курсу, и потенциальное увеличение негативного сальдо торговли при сильном укреплении гривны. Поэтому регулятор активно выкупает излишек предложения доллара на межбанке и старается, чтобы падение валютных котировок было относительно плавным. Да и ЗВР ему тоже надо пополнять. Ценники Нацбанка при этих интервенциях сейчас и являются главным сигналом по курсу для всех участников торгов. Сегодняшний день — не исключение.

Сегодня также состоится очень крупное погашение долларовых ОВГЗ и процентов по ним (более $ 662 млн в общей сумме), что повлияет на настроения и поведение как участников фондового, так и валютного рынков. Как мы писали вчера — по нашим данным, основная часть полученных инвесторами средств будет перевложена в новые облигации. Но вот какие — валютные или гривневые — это пока вопрос, на который инвесторы ответят после того, как услышат решения Нацбанка по учетной ставке и поймут перспективы по доходности ОВГЗ на ближайшее время.

Так что сегодня «главный именинник» по части курсообразования и вообще финансовых новостей на валютном рынке — это НБУ. Скорее всего, он продолжит политику «защиты» курса доллара от значительного падения и не допустит ситуативного обвала котировок американской валюты.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua 21 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,10 — 26,30 грн, евро — коридор 30,30 — 30,55 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,17 / 26,19

евро — 30,47 / 30,49

Курсы валют на Межбанке

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