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Крупнейшие госпредприятия заработали 13 миллиардов за полгода

Крупнейшие госпредприятия заработали 13 миллиардов за полгода

14 крупнейших государственных предприятий Украины за половину 2021 года заработали около 13 млрд грн.

Об этом сообщает Марлин по результатам анализа финансовых отчетов компаний.

Из 14 предприятий, 8 были прибыльными — суммарно они заработали 14,8 млрд грн. Самую большую прибыль получили Укргидроэнерго (6,2 млрд грн), Оператор газотранспортной системы Украины (5,6 млрд грн), Энергоатом (1,1 млрд грн) и Администрация морских портов (944 млн грн).

Еще 6 компаний завершили полугодие в «минусе» на сумму 1,9 млрд грн. Возглавила рейтинг убыточности Укрзализныця (-1,4 млрд грн), после которой разместился Украерорух (-260 млн грн) и Госпродзернокорпорация (-87 млн грн).

Автомобильные дороги Украины и Аэропорт «Борисполь» получили по 73 млн грн убытков, а Укрпочта — 9,7 млн грн.

Большинство компаний собственные убытки объясняют влиянием ограничений из-за COVID-19.

В перечне нет финрезультата Нафтогаза, так как НАК не подал отчет о финансовых результатах в Минэкономики и отказался предоставлять его по запросу Марлина. В компании ответили, что не считают такой документ «общественно необходимым»

В Марлине подчеркивают, что отсутствие финансового отчета компании Нафтогаз в публичной плоскости и непредоставление такого отчета Минэкономики в согласно действующему законодательству делает невозможным контроль общества и правительства над деятельностью крупного газового предприятия.

По материалам Економічна Правда
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