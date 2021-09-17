НБУ запрещает депозиты украинцев в российских рублях

Национальный банк с 21 ноября вводит запрет на депозитные счета физических лиц в российских рублях.
Об этом говорится в соответствующем постановлении НБУ №103 от 8 октября.
«Банку (филиалу, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличности иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц», – отмечается в документе.
Таким образом владельцы депозитных счетов в российских рублях не смогут пополнять их наличными через кассы банков.
Документ принят с целью обеспечения выполнения требований закона №1618-IX от 1 июля 2021 года «О признании утратившим действие закона «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины».
Постановление вступает в силу с 21 ноября 2021 года.
Контроль за выполнением этого постановления возложен на заместителя главы НБУ Алексея Шабана.
По данным НБУ, на начало сентября на счетах в российских рублях в украинских банках физлица держали в эквиваленте 321 млн грн. При этом на депозитных счетах лишь 3 млн грн.
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