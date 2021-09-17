В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте

Киев готовится к повышению стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте. Решение о том, на сколько подорожает проезд, пока не принято. В Киевской городской государственной администрации только начинают процедуру.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

На данный момент в КГГА ожидают предложений от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, которую подадут на обсуждение общественности.

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«Это непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков. Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий», — объяснил чиновник.

Почему повысят стоимость проезда. По словам Поворозника, еще летом во многих крупных городах Украины выросла стоимость проезда в общественном транспорте. В частности, подорожал проезд во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах.

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«Мы как можно дольше откладывали момент повышения стоимости проезда. Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно. Такой шаг может повлечь недофинансирование городских программ, критически важных для многих киевлян», – подчеркнул он.

Отмечается, что при этом столица сохраняет все имеющиеся льготы на проезд для киевлян.

Справка Finance.ua:

по данным Государственной службы статистики, тарифы на проезд в городском транспорте выросли за восемь месяцев на 24,7% – в среднем с 5,5 гривен до 6,9 гривен.