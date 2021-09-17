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В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте

В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте

Киев готовится к повышению стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте. Решение о том, на сколько подорожает проезд, пока не принято. В Киевской городской государственной администрации только начинают процедуру.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

На данный момент в КГГА ожидают предложений от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, которую подадут на обсуждение общественности.

«Это непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков. Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий», — объяснил чиновник.

Почему повысят стоимость проезда. По словам Поворозника, еще летом во многих крупных городах Украины выросла стоимость проезда в общественном транспорте. В частности, подорожал проезд во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах.

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«Мы как можно дольше откладывали момент повышения стоимости проезда. Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно. Такой шаг может повлечь недофинансирование городских программ, критически важных для многих киевлян», – подчеркнул он.

Отмечается, что при этом столица сохраняет все имеющиеся льготы на проезд для киевлян.

Справка Finance.ua:

  • по данным Государственной службы статистики, тарифы на проезд в городском транспорте выросли за восемь месяцев на 24,7% – в среднем с 5,5 гривен до 6,9 гривен.
  • Кабмин предлагает монетизировать льготы на проезд для некоторых категорий украинцев. Поэтому в случае принятия закона гражданам вместо льгот будут выплачивать денежные компенсации.
По материалам Finance.UA
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