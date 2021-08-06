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Суд закрыл производство о признании незаконной Стратегии развития ПриватБанка

Суд закрыл производство о признании незаконной Стратегии развития ПриватБанка

Печерский районный суд г. Киева закрыл производство по иску профсоюза банка о признании незаконной Стратегии развития АО КБ «ПриватБанк».

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

«Печерский районный суд г. Киева в составе председательствующего — судьи Волковой С. Я. закрыл производство по делу № 757/47 998/21-ц по иску Первичной профсоюзной организации сотрудников Акционерного коммерческого банка «ПриватБанк» к Кабинету Министров Украины и ПриватБанку о признании незаконным и отмене решения Кабинета Министров Украины «Об одобрении Стратегии развития акционерного общества коммерческий банк «ПриватБанк», — говорится в сообщении.

Первичная профсоюзная организация сотрудников банка обратилась с исковым заявлением, в котором указывалось, что Стратегия развития АО КБ «ПриватБанк» якобы предусматривает необоснованное сокращение штата, что нарушает трудовые права сотрудников банка.

Однако, суд с позицией профсоюза не согласился, отметив, что представление такого иска фактически является неправомерной формой вмешательства профсоюза во внутреннюю хозяйственную деятельность банка. Соглагласно заключению суда несогласие профсоюза с управленческим решением собственника Банка не может быть предметом рассмотрения ни в одном суде.

«Поэтому, исковые требования профсоюза не подлежат судебному разбирательству, а производство по данному делу подлежит закрытию», — отмечается в сообщении.

11 августа 2021 года Кабинет Министров одобрил стратегию развития АО КБ «ПриватБанк» до 2024 года. Основными целями обновления стратегии является создание сильного в операционном плане и конкурентоспособного банка, способного обеспечить финансовую стабильность и платить дивиденды, а также привлекательного и жизнеспособного банка для инвестирования.

По материалам Укринформ
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