Суд закрыл производство о признании незаконной Стратегии развития ПриватБанка

Печерский районный суд г. Киева закрыл производство по иску профсоюза банка о признании незаконной Стратегии развития АО КБ «ПриватБанк».
Об этом говорится в пресс-релизе банка.
«Печерский районный суд г. Киева в составе председательствующего — судьи
Первичная профсоюзная организация сотрудников банка обратилась с исковым заявлением, в котором указывалось, что Стратегия развития АО КБ «ПриватБанк» якобы предусматривает необоснованное сокращение штата, что нарушает трудовые права сотрудников банка.
Однако, суд с позицией профсоюза не согласился, отметив, что представление такого иска фактически является неправомерной формой вмешательства профсоюза во внутреннюю хозяйственную деятельность банка. Соглагласно заключению суда несогласие профсоюза с управленческим решением собственника Банка не может быть предметом рассмотрения ни в одном суде.
«Поэтому, исковые требования профсоюза не подлежат судебному разбирательству, а производство по данному делу подлежит закрытию», — отмечается в сообщении.
11 августа 2021 года Кабинет Министров одобрил стратегию развития АО КБ «ПриватБанк» до 2024 года. Основными целями обновления стратегии является создание сильного в операционном плане и конкурентоспособного банка, способного обеспечить финансовую стабильность и платить дивиденды, а также привлекательного и жизнеспособного банка для инвестирования.
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