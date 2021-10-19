Портрет украинского фрилансера (инфографика)

Finance.ua як портал, который заботится о ваших кошельках и отслеживает ситуацию на ринке труда, узнал у сервиса удаленной работы Freelancehunt портрет украинского фрилансера.
Аналитики ресурса опросили более 4000 исполнителей, определив портрет украинского фрилансера. Для половины фрилансеров проектная работа — основной источник дохода.
Специалистов-мужчин на фрилансе занято больше, чем женщин: 61% и 39% соответственно.
Что касается разделения по специальностям, то женщины охотней осваивают дизайн, копирайтинг и переводы, а мужчины — программирование, также дизайн и аудио/видеонаправление.
Возраст. Больше всего зарегистрировано исполнителей в возрасте от 25 до 34 лет, таких 37%. Вдвое меньше трудятся на фрилансе после 35 лет, и лишь каждый шестой пользователь более молодого возраста — от 18 лет до 21 года. Обратная тенденция наблюдается у разработчиков: более 30% всех программистов младше 24 лет. Это объясняется привлекательностью IT-сферы для молодежи.
Опыт работы. Большинство фрилансеров — опытные специалисты, 41% пользователей работают на удаленке более 5 лет. Еще в 2017 году исполнителей с таким опытом было почти вдвое меньше — 22%. Оставаясь с тех пор в рядах фрилансеров, они увеличили свой опыт. Новичками сегодня себя называют только 6%. Высшее образование у 49% «свободных художников», и, что радует, 94% опрошенных владеют английским языком: 57% на уровне Elementary и 34% — Intermediate.
Доходы. Больше половины (53%) специалистов называют фриланс основным источником дохода, у каждого третьего исполнителя есть собственный стартап, а каждый четвертый подумывает попробовать себя в новой специальности. Фриланс считается наименее пострадавшим от карантина направлением, и 84% респондентов это подтверждают. Подавляющее большинство отметило, что не пострадало на фоне объявления локдаунов.
Где работают. Работают представители дистанционных профессий преимущественно дома (85%). На этот показатель карантинные ограничения также практически не повлияли.
За домашними животными ухаживают 60% пользователей. Самый популярный питомец — кошка (47%), выгуливать собак готовы лишь 13% фрилансеров.
Средний портрет фрилансера – 29-летний парень, который уже 6 лет занимается дизайном. Он проживает в собственной квартире города-миллионника. Женат, но пока только планирует стать отцом.
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