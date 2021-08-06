Украина предложила свои хранилища для страхового запаса газа стран ЕС

«Укртрансгаз» как оператор газохранилищ Украины готов предложить услуги украинских ПХГ для хранения страхового запаса газа стран ЕС. Общий объем сети украинских подземных газохранилищ достигает 31 млрд кубометров и является крупнейшим среди стран Европы.
Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
Как отметили в пресс-службе, из-за критической ситуации, сложившейся на энергетическом рынке Европы в 2021 году в ЕС вернулись к вопросу страховых запасов газа, которые позволили бы минимизировать угрозы энергетической безопасности в случае дефицита поставок газа или резкого колебания цен, как это происходит в последние несколько месяцев.
Европейская комиссия уже начала изучение этой темы и поиск потенциальных площадок для долгосрочного хранения объемов страхового газа.
«Украине есть что предложить своим европейским партнерам. Бесспорно, для этого необходимо включить украинские ПХГ в перечень площадок, где такой страховой запас может храниться, и наладить инфраструктуру для беспрепятственной транспортировки газа между европейскими странами, в частности между Украиной, Польшей и Венгрией. В этом вопросе рассчитываем прежде всего на поддержку европейских коллег, в частности партнеров из Energy Community», — отметил Сергей Перелома, врио генерального директора «Укртрансгаза».
Общий объем сети украинских подземных газохранилищ достигает 31 млрд куб. м и является крупнейшим среди стран Европы. Оператор газохранилищ ежегодно использует около 60% мощностей ПХГ для удовлетворения нужд внутренних потребителей Украины, таким образом оставляя около 40% для хранения газа компаний-нерезидентов.
Эти мощности могут быть использованы, в частности, и для хранения страховых запасов газа стран ЕС, сообщили в пресс-службе.
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