ФГВФЛ требует от экс-руководителей банка «Укоопспилка» почти 80 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц требует от экс-руководителей неплатежеспособного банка «Укоопспилка» до 29 ноября 2021 года уплатить более 79,7 млн грн.

По данным ФГВФО руководители банка, связанные лица и ответчики по судебному делу №910/11027/21 по иску Фонда должны уплатить 929 76 136,71 грн ущерба и 2 775 150 грн судебного сбора.

25 мая Большая Палата Верховного Суда приняла решение о взыскании 76 млн грн ущерба с топ-менеджеров «Укоопспилки» в деле №910/11027/18 по иску Фонда гарантирования к 14 бывшим руководителям банка-банкрота.

ФГВФЛ просит топ-менеджеров “Укоопспилки” добровольно выполнить постановление ВС и до 29 ноября уплатить 79,7 млн грн в пользу Фонда, действовавшего в качестве ликвидатора банка.

Соответствующие требования о добровольном исполнении решения ФГВФЛ направил ответчикам по делу 29 сентября 2021 года по почтовой связи.

В случае невыполнения требования в течение указанного выше периода Фонд гарантирования будет принимать меры по предъявлению приказов по делу № 910/11027/18 к принудительному исполнению в порядке и способом, которые определены законом «Об исполнительном производстве».

Суть спора в деле «Укоопспилки» сводилась к тому, что ответчики в составе коллегиальных органов управления приняли решение об инвестировании денежных средств в размере около 70% всех активов банка в неликвидные ценные бумаги фактически нулевой стоимости, чем причинили ущерб банку и его кредиторам.

Указанное дело было передано на рассмотрение Большой Палаты Верховного суда, поскольку содержало исключительную правовую проблему относительно момента, с которого нужно начинать рассчитывать срок исковой давности.

22 января 2015 года Национальный банк отнес банк «Укоопспилка» к категории неплатежеспособных. Фонд гарантирования начал ликвидацию обанкротившегося банка.

27 сентября 2019 года ФГВФЛ прекратил деятельность банка «Укоопспилка» как юридического лица. На момент завершения ликвидации рыночная стоимость активов банка составила 33,4 млн грн, тогда как «на бумаге» их стоимость была отражена в сумме почти 600 млн грн. Более половины балансовой стоимости активов составили ценные бумаги, которые, по заключению независимого оценщика, оказались ничего не стоящими. Еще почти 200 млн грн по балансовой стоимости составили кредиты юридическим лицам, рыночная стоимость которых едва превысила 5 млн грн.