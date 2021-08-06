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Samsung выпустила новую прошивку для Galaxy Watch 4

Samsung выпустила новую прошивку для Galaxy Watch 4

Для своих новых умных часов компания Samsung выпустила крупное обновление. Прошивка с каталожным номером R8 ** XXU1DUJA распространяется в Южной Корее, а в ближайшее время выйдет и на других рынках.

Обновление приносит моделям Galaxy Watch 4, которые сама Samsung называет своими лучшими умными часами, четыре новых циферблата. Кроме того, теперь на место циферблата пользователь может установить анимированное изображение на своё усмотрение.

Кроме того, Samsung улучшила работу датчика ЧСС и функцию определения уровня стресса. В функцию обнаружения падения добавлена опция чувствительности. Также появились новые жесты для запуска приложений или определенных функций. В настоящее время пользователи могут использовать жесты, чтобы отвечать на звонки и отклонять оповещения и звонки.

Ещё Samsung улучшила удобство использования AR Emoji, Together, Bitmoji, Rnimal и Cute Character.

По материалам iXBT.com
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