Полиция Киева назвала число штрафов за проезд в метро без масок

В метро Киева с начала года оштрафовали почти 5 тысяч человек, которые не соблюдали масочный режим.
Об этом со ссылкой на столичную полицию сообщает Сегодня в среду, 20 октября.
Начальник Управления полиции в Киевском метрополитене Михаил Никонов заявил, что нарушителей масочного режима в метро столицы стало больше, по сравнению с прошлым годом.
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«С 1 января по 18 октября 2021 года сотрудниками Управления полиции в метрополитене было привлечено к административной ответственности 4716 лиц, на них было выписано штрафов на общую сумму 810 тысяч 720 гривен. Соответственно, в течение 2020 года за езду без масок было наказано 294 человека, а штрафов выписано на 50 тысяч гривен», — сказал Никонов.
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