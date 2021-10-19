В Украине стоимость земли будет расти до 2030 года (инфографика)

В Украине стоимость земельных участков ежегодно будет расти. Поэтому владельцам стоит не спешить продавать свою землю, чтобы получить за нее более высокую цену.
Такое мнение высказала адвокат и советник по земельному законодательству Программы USAID Анна Федун, передает Цена государства.
«В настоящее время законом установлен минимальный размер стоимости 1 га земли, что не ниже нормативно-денежной оценки. Так продлится до 2030 г., а дальше государство „отпустит“ этот рынок», — отметила эксперт.
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По ее словам, стоимость земли может весомо вырасти, когда рынок земли откроется для юридических лиц, то есть с 2024 года.
«В 2016 году мы писали, что стоимость аренды земель с/х назначения в Украине ниже, чем могла быть, если бы не мораторий на продажу земли с/х назначения, раздробленная собственность земли и плохой доступ к капиталу. Стоимость аренды достигала бы 455 долл./га, но тогда она составляла лишь 37 долл./га, что в 11 раз ниже потенциальной стоимости», — пишут эксперты сайта Цена государства.
В Украине существует достаточно небольшое число хозяйств, обрабатываемых владельцами, поскольку владельцам не хватает доступа к капиталу, способности обрабатывать землю (около 50% владельцев — пожилого возраста) или они работают в других секторах экономики.
В то же время около 60% сельскохозяйственной земли в пользовании обрабатывается арендаторами, снимающими землю у индивидуальных владельцев. Владельцы земли получают лишь 37 долл./га в качестве арендного платежа. Причинами этого являются сравнительно слабая переговорная позиция владельцев земли и слабая защита прав пользователей земли.
«Тогда мы сделали вывод: от возможности продажи земли выиграли бы не только те, кто продал бы свою землю, но и те, кто сохранил бы собственность. Однако чтобы воспользоваться этими возможностями, страна должна начать работу рынка земли с/х назначения и улучшить доступ агропроизводителей к капиталу», — добавили эксперты.
Инфографика: Цена государства
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