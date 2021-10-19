Как будут работать персональные кабинеты для контроля будущих пенсионных накоплений

Finance.ua как портал, который заботится об экономии в ваших кошельках, узнал у Минсоцполитики, когда заработают личные кабинеты в ЕСР для контроля будущих пенсионных накоплений.
Минсоцполитики и Министерство цифровой трансформации Украины сообщили, что завершили пилотирование Единой информационной системы социальной сферы в четырех территориальных управлениях социальной защиты населения и пяти территориальных общинах Киевской и Житомирской областей.
Что это даст. Система позволит человеку, не выходя из дома, через личный электронный кабинет обратиться за социальной помощью, проконтролировать назначение и получить ее через несколько дней без очередей и бумаг.
Единый социальный реестр, созданный вместо десятка не связанных между собой реестров и информационных систем, будет единственным местом хранения информации о человеке для предоставления любых социальных услуг с мощной системой защиты персональных данных и четким разграничением прав доступа к этой информации.
На базе Единого социального реестра будет консолидироваться вся «пенсионная история» человека — то есть информация и документы о формировании его пенсии в солидарной и обязательной накопительной пенсионных системах.
Промышленная эксплуатация системы начнется в 2022 году. Постепенно в систему войдут все виды социальных выплат — от пенсий и субсидий до выплат по малообеспеченности и пособия по безработице.
Как прокомментировала Марина Лазебная, министр социальной политики: «Человек получит удобный инструмент для планирования и контроля своего пенсионного будущего. Этот инструмент является универсальным, поэтому пока депутаты и эксперты согласовывают последние детали законопроектов, которые будут регулировать введение обязательной накопительной пенсионной системы, правительство строит необходимую технологическую инфраструктуру».
Как будет действовать система. Каждый работающий человек в следующем году сможет зайти в собственный социальный кабинет в едином социальном реестре через специальный портал или платформу Дія.
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