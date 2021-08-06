0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

Зарплаты в Кабмине: кто из министров заработал больше всех за сентябрь (инфографика)

Зарплаты в Кабмине: кто из министров заработал больше всех за сентябрь (инфографика)

Зарплаты членов Кабинета министров в сентябре были несколько выше, чем в августе. Некоторым чиновникам даже насчитали вдвое больше, чем за предыдущий месяц. В то же время, заместители министров преимущественно получали большую зарплату, чем их руководители.

Наибольшую зарплату среди министров насчитали министру обороны Андрею Тарану – 150 957 грн. Чуть меньше ‒ министру по делам ветеранов Юлии Лапутиной (108 469 грн) и министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому (110 013 грн).

Министр внутренних дел Денис Монастырский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заработали без учета налогов чуть больше 77 тыс. грн.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заработал за сентябрь 72 тыс. грн – без учета налогов.

Министр юстиции Денис Малюська, министр социальной политики Марина Лазебная, министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заработали без учета налогов 66 тыс. грн.

Наименьшую заработную плату среди глав министерств насчитали министру цифровой трансформации Михаилу Федорову – 43 074 грн. Чуть больше зарплату начислили премьер-министру Денису Шмыгалю (44 656 грн).

Другие министры без учета налогов за сентябрь получили заработную плату в пределах 52-63 тыс. грн.

Среди заместителей министров наибольшую зарплату получила заместитель министра инфраструктуры Анна Юрченко – 144 642 грн без учета налогов.

Заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заработал 140 180 грн без учета налогов.

Несколько меньше зарплату начислили первому заместителю министра по цифровой трансформации Алексею Выскубу (131 668 грн).

Заместителю министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Юрию Петровскому насчитали 106,7 тыс. грн.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.