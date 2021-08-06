Зарплаты в Кабмине: кто из министров заработал больше всех за сентябрь (инфографика)

Зарплаты членов Кабинета министров в сентябре были несколько выше, чем в августе. Некоторым чиновникам даже насчитали вдвое больше, чем за предыдущий месяц. В то же время, заместители министров преимущественно получали большую зарплату, чем их руководители.

Наибольшую зарплату среди министров насчитали министру обороны Андрею Тарану – 150 957 грн. Чуть меньше ‒ министру по делам ветеранов Юлии Лапутиной (108 469 грн) и министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому (110 013 грн).

Министр внутренних дел Денис Монастырский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заработали без учета налогов чуть больше 77 тыс. грн.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заработал за сентябрь 72 тыс. грн – без учета налогов.

Министр юстиции Денис Малюська, министр социальной политики Марина Лазебная, министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заработали без учета налогов 66 тыс. грн.

Наименьшую заработную плату среди глав министерств насчитали министру цифровой трансформации Михаилу Федорову – 43 074 грн. Чуть больше зарплату начислили премьер-министру Денису Шмыгалю (44 656 грн).

Другие министры без учета налогов за сентябрь получили заработную плату в пределах 52-63 тыс. грн.

Среди заместителей министров наибольшую зарплату получила заместитель министра инфраструктуры Анна Юрченко – 144 642 грн без учета налогов.

Заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заработал 140 180 грн без учета налогов.



Несколько меньше зарплату начислили первому заместителю министра по цифровой трансформации Алексею Выскубу (131 668 грн).

Заместителю министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Юрию Петровскому насчитали 106,7 тыс. грн.