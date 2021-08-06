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Долги на полмиллиарда: какие ФОПы чаще всего не платят налоги

Долги на полмиллиарда: какие ФОПы чаще всего не платят налоги

За 2021 год налоговый долг физлиц-предпринимателей вырос на 451 млн гривен и теперь составляет 7,2 млрд грн. Из них 2,4 млрд на национальном уровне и 4,8 млрд на местном.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Ежегодно общая сумма налогового долга растет. Правда, ближе к Новому году часть бизнеса традиционно гасит свои долги. Например, пиковой в прошлом году стала сумма в 7,2 млрд в ноябре, а на начало 2021 года сумма долга составляла 6,8 млрд грн.

Виды деятельности. Наибольшие суммы государству должны предприниматели, которые занимаются розничной торговлей (1,7 млрд грн) и оптовой торговлей (900 млн грн), складскими хозяйствами (487 млн грн). Их долг составляет 26%, 14% и 7% от общей суммы долгов ФЛП соответственно.

В топе ФЛП-должников есть предприниматели с очень большим долгом:

  • так, должник №1 — Волчков Валерий Николаевич — должен бюджету Украины 281 млн грн. Его долг составляет почти 4% от общей суммы долга всех физлиц-предпринимателей;
  • на втором месте – ФЛП Кираковский Максим Вячеславович с долгом в 99 млн грн;
  • на третьем — Багрий Игорь Владимирович с долгом в 81,5 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • узнать о наличии налогового долга можно на официальном веб-портале ГНС. Эти данные можно просмотреть по ссылке;
  • если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение установленных Налоговым кодексом сроков, то с 1 января 2021 года такой налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа;
  • глава ГНС Алексей Любченко считает, что в Украине необходимо усиливать ответственность за неуплату налогов, в частности, привлекать к уголовной ответственности.
По материалам Finance.UA
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