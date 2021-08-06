Долги на полмиллиарда: какие ФОПы чаще всего не платят налоги

За 2021 год налоговый долг физлиц-предпринимателей вырос на 451 млн гривен и теперь составляет 7,2 млрд грн. Из них 2,4 млрд на национальном уровне и 4,8 млрд на местном.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.
Ежегодно общая сумма налогового долга растет. Правда, ближе к Новому году часть бизнеса традиционно гасит свои долги. Например, пиковой в прошлом году стала сумма в 7,2 млрд в ноябре, а на начало 2021 года сумма долга составляла 6,8 млрд грн.
Виды деятельности. Наибольшие суммы государству должны предприниматели, которые занимаются розничной торговлей (1,7 млрд грн) и оптовой торговлей (900 млн грн), складскими хозяйствами (487 млн грн). Их долг составляет 26%, 14% и 7% от общей суммы долгов ФЛП соответственно.
В топе ФЛП-должников есть предприниматели с очень большим долгом:
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