Не только доллар: в какой валюте хранить деньги в 2021 году

Пандемия заставила задуматься о подушке безопасности, накоплениях и инвестициях даже тех, кто всегда жил одним днем. Но если вы только подступаетесь к теме личных финансов, от совета вложиться в акцию какого-нибудь технологического гиганта за $2 тыс. может стать не по себе. Сегодня эксперты Currency.com расскажут, в какой валюте лучше хранить деньги в 2021 на их взгляд.

От гривны до франка: обзор популярных валют

Гривна

В плане инфляции у нее по сравнению с долларом и евро все отлично: менее 2% годовых против 5% с лишним у доллара и 2-4% у евро. Даже в период обвала марта 2020 гривна просела намного меньше российского рубля.

Однако инвесторы не спешат вкладывать в украинскую валюту. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что в 2022 году гривна будет девальвировать. В проекте бюджета Украины на будущий год среднегодовой обменный курс заложен на уровне 28,6−28,7 грн за доллар.

Доллар

Самый очевидный ответ по сбережениям остался в нулевых. Если посмотреть на рынки доллар-евро или, скажем, доллар-швейцарский франк в динамике, то мы везде увидим ослабление американской валюты. В отдельных случаях — более чем на 10% за год. Опытные трейдеры учитывают это в своих стратегиях, а на Currency.com даже есть токенизированная акция, приуроченная к повышенной волатильности доллара после больших заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) или масштабных событий на политической арене. В такие дни на бирже действуют нулевые спреды, чтобы трейдеры могли извлечь выгоду из колебаний валют.

Стоит ли ждать заката доллара как ведущего международного инструмента накоплений и взаиморасчетов? Вряд ли. Однако полезно помнить, что в 2020 году напечатали 22% от всех существовавших когда-либо долларов – $9 трлн. Надеяться на то, что это незаметно пройдет и для доллара, и для крупнейшей экономики мира, смысла нет.

Как только Джо Байден стал президентом в январе 2021 года, США начали активно принимать пакеты стимулирования для различных секторов экономики. В нее буквально влили несколько триллионов долларов в дополнение к предыдущим $9 трлн. В следующие 10 лет в экономику США хотят влить еще около $5 трлн, большую часть которых – в ближайшие 3 года. И хотя власти обещают сворачивать политику количественного смягчения, держать все средства в долларе в ближайшее время явно не стоит.

Евро

В октябре пандемийного прошлого года единая европейская валюта впервые обогнала американскую по доле трансграничных торгово-расчетных операций. Согласно данным системы SWIFT, доля взаиморасчетов с использованием доллара составляла 37,64%, в то время как расчеты с использованием евро – 37,82%.

Еще в 2015 году на доллар приходилось 45,3% всех международных операций. Евросоюз не остался в стороне от дедолларизации, объявленной Пекином и Москвой, и она уже даже начала давать плоды.

Фунт стерлингов

Еще в 2007-2008 годах за один фунт легко давали $2. Но с тех пор стерлинг пережил несколько серьезных ударов: Брекзит и коронавирусный кризис. Курс в октябре 2021 года — $1,36.

Пока валюта Великобритании откровенно не оправдывает надежд — оправиться от постбрекзитной турбулентности в Лондоне успели, а вот понять, какую конкретно выгоду им принес выход из блока — пока нет.

Швейцарский франк

Традиционный защитный актив, золото в мире валют. Центробанк альпийской республики несколько лет назад всерьез был озабочен постоянно растущим курсом, а аналитики назвали франк самой стабильной валютой безумного 2021 года.

Так какая валюта лучше?

Лучше всего — комплексный подход и так называемая диверсификация сбережений. Откройте несколько банковских депозитов в разных валютах — даже доллара, евро и гривны для начала будет вполне достаточно. Не менее 20-30% отведите под валюту, в которой зарабатываете и тратите. Остальное держите на вкладах под процентом как минимум в двух разных валютах. А посмотреть актуальные курсы крупнейших валют не в банке, а среди реальных трейдеров, вы всегда сможете на регулируемой платформе токенизированных активов Currency.com.

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