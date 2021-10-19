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Стоянка возле дома обойдется до 11 тыс. грн: как изменится ситуация с парковкой в столице

Стоянка возле дома обойдется до 11 тыс. грн: как изменится ситуация с парковкой в столице

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от депутата Киевсовета Константина Ялового, что уже в этом году ситуация с парковкой в Киеве изменится.

По его словам, цена парковки для жителей Киева будет доходить до практически 11 тыс. грн в месяц в зависимости от района проживания.

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«Если вы живете в центре города и в вашем доме нет паркинга, парковка машины будет стоить 10 700 гривен в месяц», — заявляет Яловой.

Если вы живете во второй парковочной зоне (Сырец, Демеевка, Голосеево, Левобережная), вы заплатите 7 700 в месяц. В спальном районе — 1540 гривен. Для жильцов будут предлагать скидки на парковку возле собственных домов. Но в этом году все равно придется платить полную стоимость, а в 2022 предложат получить 1 абонемент на квартиру с 50% скидкой.

Как он пояснил, на протяжении многих лет власти Киева разрешали строить новые дома без паркингов. Плотная застройка новых жилых кварталов не позволяет обустроить достаточно мест для парковки. Так, по данным опроса ЛУН Місто, лишь 39% киевских новостроек имеют подземные паркинги.

«Прозрачный действенный контроль за использованием средств, полученных за парковку, пока отсутствует», — подчеркнул депутат.

Справка Finance.ua:

  • ранее Яловой предлагал отменить плату за парковку у собственного дома и отменить повышение парковочных тарифов, пока в столице не будет принята обновленная концепция парковочного пространства;
  • Киев создает систему перехватывающих паркингов. Продолжается работа над первой очередью — из 12 паркингов на почти 3,5 тысячи авто. 5 из этих паркингов уже работают.

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По материалам Finance.UA
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