Новый Nissan Leaf станет кроссовером

Электрокар Nissan Leaf третьего поколения превратят в кроссовер. Слухи об этом ходили давно, а теперь информацию официально подтвердил руководитель европейского подразделения Nissan Гийом Картье.
Об этом сообщает издание Autocar.
Новый Nissan Leaf должен появиться в 2025 году. К радикальным изменениям руководство японского бренда подтолкнули стремительный рост популярности кроссоверов в мире и падение продаж хэтчбеков С-класса.
Подробностей о будущем электромобиля немного. По одной версии, кроссовер сохранит прежнее название, по другой — модель переименуют. Выпускать его будут на предприятии в британском Сандерленде, и ежегодно с конвейера будут сходить примерно по 100 тыс. автомобилей.
Кроссовер построят на платформе CMF-EV, заимствованной у старшего Nissan Ariya. Он несомненно станет больше, чем нынешний Nissan Leaf. Не так давно опубликовали и первые рендеры модели: у электрокара купеобразный силуэт со слегка приподнятой задней частью.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
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