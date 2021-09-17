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Минагрополитики сообщило первые данные о «двойной» приватизации земель

Минагрополитики сообщило первые данные о «двойной» приватизации земель

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время пресс-конференции, посвященной 100 дням рынка земли, презентовал на базе Национальной инфраструктуры геопространственных данных информацию о гражданах, которые вопреки закону неоднократно воспользовались правом безвозмездной приватизации. Об этом говорится на сайте Минагрополитики.

«Все желающие в режиме реального времени на геопортале открытых данных могут ознакомиться со всем пакетом информации о гражданах, которые могли до 5-ти раз воспользоваться правом бесплатной приватизации: кадастровыми номерами и правоустанавливающими документами. Это первая волна соответствующих данных с точки зрения приватизации. Дальше дело за правоохранительными органами. Безусловно, тот, кто злоупотреблял своим правом бесплатной приватизации, будет нести юридическую ответственность», — отметил Роман Лещенко.

Министр добавил, что вскоре будут обнародованы новые факты нарушений земельного законодательства Украины.

«Отдельно хочу сказать, что за этот период нам удалось вернуть незаконно отчужденные земли Министерству обороны. Речь идет о территориях военных городков, аэродромов. А также возврат земель природно-заповедного фонда, водного фонда и лесохозяйственного назначения», — резюмировал Роман Лещенко.

Напомним, с 1 июля в Украине заработал рынок земли. С этого дня отменен запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения. В Украине средняя цена гектара земли сельскохозяйственного назначения составляет около 33 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

  • согласно ст. 121 Земельного кодекса Украины, каждый гражданин имеет право бесплатно получить до 2 га земли для ведения личного сельского хозяйства.
  • в Госгеокадастре выявили недостатки оценивания земли в автоматическом режиме. Данные мониторинга первых 100 дней оборота земель сельхозназначения показали, что часто модульная оценка стоимости земли, сгенерированная системой в автоматическом режиме, является завышенной — 97% площади продаются дешевле 70 тыс. грн за гектар.
По материалам Finance.UA
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