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Госбанки сократили долю NPL на 108 млрд грн

Госбанки сократили долю NPL на 108 млрд грн

Наиболее существенный эффект в снижении доли неработающих кредитов (NPL) банковского сектора продемонстрировали государственные банки.

Об этом шла речь на заседании Совета по финансовой стабильности НБУ.

Банковская система с 1 января 2020 года значительно уменьшила уровень неработающих кредитов (NPL) – до 35% на 1 сентября 2021 года.

По данным НБУ, наибольший эффект показали государственные банки, сократив портфели NPL на 108 млрд грн, что составляет почти 80% от общего сокращения в банковской системе.

Основным инструментом оздоровления портфелей остается списание ранее зарезервированных неработающих активов с одновременным продолжением работы по возврату средств.

«Государственные банки пока не видят нормативных препятствий со стороны НБУ и правительства для эффективного урегулирования проблемных долгов. В то же время банки ожидают более эффективной защиты своих прав в судах», – отмечает регулятор.

По материалам Финансовый клуб
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