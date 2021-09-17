Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods

Компания Apple на презентации 18 октября представила AirPods третьего поколения, умные колонки HomePod Mini, новые 14 и 16-дюймовые MacBook Pro.
AirPods
Наушники AirPods третьего поколения впервые с 2016 года изменили форм-фактор: теперь ножки стали намного короче, чем ранее и не имеют силиконовых вкладышей. По цене 179 долл. они будут доступны в продаже с 26 октября.
Фото: Apple
Наушники стали устойчивы к воде и поту. Заряда аккумулятора хватает на 6 часов непрерывного прослушивания музыки. AirPods третьего поколения поддерживают «пространственное аудио» и объемный звук Dolby Atmos.
В компании подчеркивают, что еще больше улучшили качество работы встроенного в наушники микрофона. Новая линейка AirPods «имеет AAC-ELD превосходный языковой кодек, который обеспечивает качество голоса в Full HD».
HomePod Mini
Apple обновила линейку «умных» колонок HomePod mini. К стандартному белому и черному цвету добавили синий, красный и желтый. Компания не меняла «железо» в колонке.
Фото: Apple
В данном случае Apple конкурирует с другими известными производителями «умных» колонок. «Умные» динамики Nest Mini от Google имеют варианты синего и оранжевого цветов. Также есть синяя колонка Echo Dot от Amazon и некоторые уникальные цвета на тему животных предлагает серия Echo Dot Kids.
Новые разноцветные колонки Apple стоят столько же, как и раньше — 99 долл., и будут доступны для заказа в ноябре.
MacBook Pro
Напоследок Apple представила совершенно новую линейку MacBook Pro, доступную в 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях. В лэптопах компания заменила TouchBar на несколько физических клавиш. Лэптопы предлагаются с объемом оперативной памяти до 64 Гб и встроенной памяти до 8 Тб.
14-дюймовый MacBook Pro оснащен чипами Apple Pro M1 и Max, вырезом сверху экрана под веб-камеру 1080р и имеет больший выбор портов в дополнение к стандартным Thunderbolt. В частности, лэптоп имеет порт HDMI, SD кардридер и разъем MagSafe 3 для зарядки.
Устройство имеет 14,2-дюймовый дисплей ProMotion на 120 Гц, который Apple называет «Liquid Retina Pro XDR». Он имеет более тонкие рамки, чем предыдущее поколение. Разрешение дисплея составляет 3024×1964 пикселей.
Аккумулятор 14-дюймового MacBook Pro обеспечивает до 17 часов воспроизведения видео и до 11 часов работы в интернете в беспроводной сети. Стоимость 14-дюймовой модели начинается от 1999 долл. В топовой комплектации 8 ТБ SSD, 64 ГБ оперативной памяти, процессор M1 Max 14-дюймовый MacBook Pro будет стоить 5899 долл.
Фото: Apple
16-дюймовый MacBook Pro весит 2,1 кг и имеет толщину 16,8 мм с 16,2-дюймовым дисплеем. Сенсорная панель заменена физическими клавишами, а на правой стороне есть порт HDMI в дополнение к порту Thunderbolt 4 и слоту SD.
Кроме того, слева расположен разъем для наушников и двух портов Thunderbolt 4. Разрешение экрана 3456×2234 пикселей.
Аккумулятор 16-дюймового MacBook Pro обеспечивает до 21 часов воспроизведения видео и до 14 часов работы в интернете по беспроводной сети. Стоимость 16-дюймовой модели стартует от 2499 долл.
В топовой комплектации: 8 ТБ SSD, 64 ГБ оперативной памяти, процессор M1 Max 16-дюймовый MacBook Pro будет стоить 6099 долл.
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