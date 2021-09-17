Межбанк: решения Нацбанка, аукцион по размещению ОВГЗ и распродажа валюты

Во вторник на валютном рынке мы снова будет наблюдать максимальный уровень активности со стороны всех клиентов и самого Нацбанка.
Основными мотиваторами для всех участников торгов будут:
Активная распродажа зачисленной вчера валютной выручки за праздничные в Украине прошлые четверг и пятницу. Эти средства вчера были зачислены на счета компаний и сегодня значительная часть этих ресурсов выйдет на межбанк. Клиентам нужна гривна как для финансирования текущей хозяйственной деятельности, так и для окончательных расчетов с бюджетом у тех компаний, кто этого еще не сделал. Промедление по уплате налогов «светит» таким компаниям штрафами со стороны налоговой и поэтому все, кто «провинился» будут это спешить закрыть сегодня. Увеличение предложения — всегда позитивный фактор для курса гривны на межбанке.
Интересная ситуация на предстоящем сегодня аукционе Минфина по размещению ОВГЗ и предстоящее решение НБУ по учетной ставке. Как мы и предупреждали ранее в своих прогнозах, чиновники после консультаций с первичными дилерами сняли значительную часть предложений и оставили только три: на сумму 3 млрд гривен на срок 310 дней, без ограничений — на срок 742 дня в гривне и в долларе на 715 дней. Это говорит о том, что торг вокруг доходности по гривневым облигациям между инвесторами и Минфином Украины достиг своего апогея и что инвесторы не готовы вкладываться в новые ОВГЗ в гривне без подвижек в этом вопросе. Причина проста — 21 октября заседание Правления НБУ по учетной ставке. При официальном уровне инфляции в 11% по году — ее надо явно повышать с теперешних 8,5% годовых и все ждут решения Нацбанка.
Прогноз Finance.ua: ее повысят до 9−9,5% годовых. А значит, рынок ОВГЗ ждут новые подвижки по доходности, как и весь ресурсный рынок. Это заставляет потенциальных инвесторов выжидать и не торопиться с покупкой сейчас облигаций до решения Нацбанка.
Поэтому мы не ждем сегодня значительных объемов покупок по гривневым бумагам, но ждем активности инвесторов по валютным ОВГЗ, где доходность в пределах 3,7−3,9% годовых достаточно привлекательна даже с учетом возможного роста доходности казначейских обязательств США на фоне предстоящих решений ФРС США о сокращении объемов «количественного смягчения».
По нашему прогнозу, на аукционе 19 октября после сокращения перечня предлагаемых бумаг будет продано ОВГЗ на сумму от 1,95 до 5,2 млрд гривен в эквиваленте с доходностью в гривне до 12,40% годовых, в зависимости от сроков размещения облигаций. По долларовым облигациям доходность составит порядка 3,9% годовых.
Учитывая, что 21 октября должно пройти крупное погашение долларовых бумаг и процентов по ним (не менее $ 662 млн) — чиновники будут очень заинтересованы в продаже максимального объема именно валютных облигаций на сегодняшних торгах, что повлияет на поведение и валютного, и ресурсного рынков в ближайшие дни.
Нацбанку снова придется быть очень активным на валютном рынке для сглаживания перекосов по спросу и предложению во время сессии. Скорее всего он выйдет на торги как минимум дважды. В начале со стандартными $ 5 млн, а затем уже надолго со второй интервенцией, чтобы окончательно зафиксировать коридор по курсу доллара на сегодня.
По нашим прогнозам, объемы операций во вторник составят до $ 150−210 млн при заключении до 650 сделок.
Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 19 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,20 — 26,40 грн, евро — коридор 30,45 — 30,75 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,30 / 26,32
евро — 30,50 / 30,52
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