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Фермер не платит за арендуемый участок: как получить свои деньги

Фермер не платит за арендуемый участок: как получить свои деньги

Многие украинцы сталкивались с ситуацией относительно задолженности по арендной плате за землю – арендаторы годами не рассчитываются, нарушают договоры аренды земли. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Минюста, как действовать в таких случаях и что могут посоветовать юристы системы бесплатной правовой помощи.

Если же человек является субъектом права на бесплатную вторичную правовую помощь – юрист помогает в составлении иска, направляет его в суд и арендатора. И очень часто проблема решается уже на этом этапе. Арендатор уже понимает, что собственник земли, который сдает свой пай в аренду, знает свои права и может их защитить, и не дожидаясь решения суда, полностью рассчитывается с собственником земли.

Пример Так произошло и в случае женщины из Запорожской области. Женщина заключила договоры аренды земли с фермерским хозяйством, в соответствии с которыми она передала в аренду два земельных участка общей площадью 14 га. Однако арендатор не выполнял свои обязательства, нарушал сроки оплаты – сначала выплачивал частями, а впоследствии вообще перестал регулярно платить. Фермер накопил долг по арендной плате за два года на общую сумму 11 тыс. грн. Срок договоров аренды земли завершался, и арендатор всячески избегал общения с женщиной.

Поэтому женщина обратилась в Токмакское бюро правовой помощи с просьбой помочь расторгнуть договор аренды земельного участка и взыскать с арендатора задолженность по арендной плате.

Что говорит закон. Законодательством Украины предусмотрено, что землепользователи обязаны своевременно уплачивать арендную плату. Устоявшаяся судебная практика Верховного Суда показывает, что систематическое нарушение договора аренды земельного участка по неуплате арендной платы является веским основанием для расторжения такого договора.

Поэтому специалисты системы БПП помогли женщине составить и направить фермерскому хозяйству письмо-требование об уплате задолженности по арендной плате и акт приема-передачи земли. Акт приема-передачи арендатор подписал, что показало возвращение соответствующих земельных участков Татьяне и прекращение договорных правоотношений. Однако долг арендатор не выплатил и не предоставил никаких гарантий по выплате денежных средств в будущем.

Центр правовой помощи для защиты интересов женщины назначил адвоката, которая сотрудничает с системой бесплатной правовой помощи. Готовя исковое заявление, адвокат добавила к сумме задолженности по арендной плате размер потери от инфляции и три процента годовых за просрочку невыплаченной арендной платы.

Нормами Гражданского Кодекса предусмотрено, что должник, который просрочил выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы, если иной размер не установлен договором или законом.

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По материалам Finance.UA
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