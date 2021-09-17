Инвесторы могут в перспективе заинтересоваться приватизацией Ощадбанка, Укргазбанка и ПриватБанка - ЕБРР

Инвесторы могут в перспективе заинтересоваться приватизацией Ощадбанка, Укргазбанка и Приватбанка.

Об этом в комментарии «Голосу Америки» сказал управляющий директор ЕБРР по вопросам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

«В долгосрочной персективе — да. Однозначно, — ответил Патроне на вопрос Украинской службы „Голоса Америки“ в отношении того, смогут ли украинские госбанки заинтересовать частных инвесторов. — Есть инвесторы, которых могут интересовать несколько государственных банков, возможно не все, но однозначно это Ощадбанк, Укргазбанк и Приват».

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Европейский банк реконструкции и развития вместе со Всемирным банком сотрудничают с правительством Украины над трансформацией государственных банков со стратегической целью их приватизации. В рамках сотрудничества с ЕБРР Кабмин в этом месяце утвердил Стратегию развития Ощадбанка, которая также является условием получения кредита ЕБРР в 100 миллионов евро с правом войти в капитал банка.

После трансформации украинские госбанки станут более клиентоориентированными, введут цифровые технологии и, в конечном итоге, смогут заинтересовать частных инвесторов, считают в ЕБРР. ​ Однако, чтобы это произошло, необходимо «пройти значительный путь», добавил Патроне.

Помогает трансформировать Укргазбанк структура Всемирного банка Международная финансовая корпорація, программами с Ощадбанком занимается ЕБРР, пояснил Патроне.

«В конце концов, Приват также сможет стать хорошим активом для частных инвесторов», — отметил банкир.

Ранее в этом году министр финансов Украины отмечал прессе, что в 2021 на приватизацию госбанков рассчитывать не стоит, но подчеркнул намерение уменьшить участие государства в банковском секторе до 25% к 2025 году.