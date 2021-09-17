Объем «Доступных кредитов 5-7-9%» превысил 66 миллиардов

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 233 кредита на общую сумму 0,6 млрд грн.

В целом же с момента старта «5-7-9%» представители микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 25 170 кредитов на сумму 66,2 млрд грн.

7,99 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;

36,43 млрд грн в качестве антикризисных кредитов;

21,83 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования полученных ранее кредитов.

Одним из приоритетов Минфина является государственная поддержка развития ММСП, осуществляемая, в том числе, благодаря инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским программе «Доступные кредиты 5-7-9%». В проекте государственного бюджета-2022 предусмотрено 3 млрд грн (включая доступную ипотеку 7%). Это позволит оказать поддержку для развития еще 20 тыс. предпринимателям.

Программа «5-7-9%» реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодня заключил соглашения о сотрудничестве с 39-ю банками на условиях компенсации процентов. Программа также способствует развитию рынка услуг кредитования предпринимателей.