Объем «Доступных кредитов 5-7-9%» превысил 66 миллиардов

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 233 кредита на общую сумму 0,6 млрд грн.
В целом же с момента старта «5-7-9%» представители микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 25 170 кредитов на сумму 66,2 млрд грн.
Одним из приоритетов Минфина является государственная поддержка развития ММСП, осуществляемая, в том числе, благодаря инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским программе «Доступные кредиты 5-7-9%». В проекте государственного бюджета-2022 предусмотрено 3 млрд грн (включая доступную ипотеку 7%). Это позволит оказать поддержку для развития еще 20 тыс. предпринимателям.
Программа «5-7-9%» реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодня заключил соглашения о сотрудничестве с 39-ю банками на условиях компенсации процентов. Программа также способствует развитию рынка услуг кредитования предпринимателей.
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