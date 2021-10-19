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Цены на квадратные метры в новостройках Одессы (инфографика)

Цены на квадратные метры в новостройках Одессы (инфографика)

Finance.ua как портал, который следит за ценами на недвижимость, узнал от портала ЛУН цены на квадратные метры в Одессе.

Неожиданное падение цен на квадратные метры в октябре зафиксировали в Одессе. Тут ситуация со стоимостью жилья по классам выглядит так:

  • эконом — 16 000 грн/кв.м,
  • комфорт — 19 200 грн/кв.м,
  • бизнес — 23 800 грн/кв.м,
  • премиум — 38 600 грн/кв.м.

Самое дорогое жилье в Приморском районе — в среднем 30 800 грн/кв.м.

Самое дешевое в Малиновском и Суворовском района — 18 500 грн и 18 900 грн соответственно.

Напомним, цены на квадратные метры в Киеве. В столице показали средние цены на разные классы жилья:

  • эконом — 22 300 грн/кв.м,
  • комфорт — 27 000 грн/кв.м,
  • бизнес — 49 400 грн/кв.м,
  • премиум — 76 900 грн/кв.м.

Справка Finance.ua:

  • Рост цены на газ в краткосрочной перспективе увеличит спрос на строящееся жилье и повысит цены на первичном рынке, считает СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев. По его мнению, складывающаяся ситуация ложится в общий вектор роста цен на недвижимость в Украине, поэтому ожидать смены тренда не стоит, первичное жилье продолжит дорожать.

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По материалам Finance.UA
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