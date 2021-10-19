Цены на квадратные метры в новостройках Одессы (инфографика)

Finance.ua как портал, который следит за ценами на недвижимость, узнал от портала ЛУН цены на квадратные метры в Одессе.
Неожиданное падение цен на квадратные метры в октябре зафиксировали в Одессе. Тут ситуация со стоимостью жилья по классам выглядит так:
Самое дорогое жилье в Приморском районе — в среднем 30 800 грн/кв.м.
Самое дешевое в Малиновском и Суворовском района — 18 500 грн и 18 900 грн соответственно.
Напомним, цены на квадратные метры в Киеве. В столице показали средние цены на разные классы жилья:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рекордный урожай не спасет: Украина в этом году будет вынуждена импортировать зерно10 ч. назад - 2346 4
В Украине заработают спецкамеры для «карантинного» контроля: главный санврач раскрыл детали4 ч. назад - 238 1
С Подольского мостового перехода будет еще один съезд на Троещину11 ч. назад - 412 1
Fiat представил компактный кроссовер Pulse за 14 тысяч долларовВчера, 02:00 - 3006 1
Концепция обслуживания клиентов в Sos Credit01.09.2021, 09:00 - 151 1
В Германии власти будут платить 2 тысячи евро за сдачу жилья в арендуВчера, 16:45 - 8873
Названы лучшая и худшая пенсионные системы мираВчера, 18:00 - 4775
Сколько стоят частные дома в Украине: эксперт озвучил прогнозВчера, 19:11 - 2934
Когда полицейский имеет право требовать полис страхования у водителяВчера, 21:14 - 2839
Рекордный урожай не спасет: Украина в этом году будет вынуждена импортировать зерно10 ч. назад - 2346 4
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 448
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3601 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1041 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2781 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2192 1