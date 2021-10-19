«Восток-Экспо 2021»: предприниматели с востока и юга Украины продемонстрировали товары на национальной сцене

Более 70 предпринимателей из разных уголков востока и юга Украины презентовали товары собственного производства и бизнесы, а также охотно искали новых партнеров, чтобы расширить рынки сбыта.

Киев, 13 октября 2021 г. — «Восток-Экспо 2021» — крупнейшая бизнес-выставка микро-, малых и средних предприятий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей состоялась 13−14 октября.

Ежегодно «Восток-Экспо» предоставляет предпринимателям восточной и южной Украины возможность представить свои компании на первоклассной бизнес-выставке, найти новых клиентов и ознакомить общественность с различными товарами собственного производства.

«Восток-Экспо 2021» реализуется ПРООН в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза и Посольства США в Украине. Мероприятие организовано в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины, Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областными государственными администрациями, Донецкой областной торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Украины.

Выступая на открытии седьмой ежегодной бизнес-выставки «Восток-Экспо» Постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева поздравила участников и партнеров бизнес-выставки «Восток-Экспо» и подчеркнула, что мероприятие является одним из инструментов для поддержки местного экономического развития.



Фото: Дафина Герчева, Постоянный представитель ПРООН в Украине

«ПРООН работает на востоке Украины с 2015 года для поддержки восточных областей, оказывая поддержку бизнеса и органам местного самоуправления, — отметила Герчева. — С 2015 года почти 1500 предприятий получили грантовую поддержку, было создано около 4000 рабочих мест и около 10 000 предпринимателей прошли обучение деловым навыкам. Сегодня микро-, малые и средние предприятия составляют большинство предприятий в Украине и во всем мире и являются важными факторами в создании рабочих мест и в мировой экономике».



Фото: Восток-Экспо 2021

Госпожа Герчева также подчеркнула, что несмотря на экономические трудности, вызванные продолжающимся вооруженным конфликтом, пандемией COVID-19 и другими факторами, предприятия Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей оказались чрезвычайно стойкими, решительными и новаторскими — они продолжают работать, расти и расширяться в ответ на спрос рынка.

В своем приветственном слове заместитель главы Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло отметил, что развитие малых и средних предприятий (МСП) является одним из ключевых направлений сотрудничества между Украиной и ЕС.

«Это привилегия для Европейского Союза — быть ключевым партнером и поддерживать ежегодное событие „Восток-Экспо“, — сказал господин Дюфло. — „Восток-Экспо“ уже зарекомендовал себя как динамичная платформа для налаживания связей между бизнесами востока и юга Украины с остальными областями, с ЕС и другими странами. Более сильный сектор малого и среднего бизнесов диверсифицирует украинскую экономику и укрепляет ее устойчивость».

Господин Дюфло также ссылался на социальные и экономические последствия пандемии и кризис, который поразил экономики по всему миру. Он отметил, что программы EU4Business помогают МСП по всей Украине получить доступ к финансам, рынкам и навыкам. Он также сделал акцент на помощи, мобилизованной с помощью подхода «Команда Европы», направленной на смягчение экономических последствий пандемии и помощь компаниям по выходу из кризиса.

Помимо традиционных презентаций непосредственно на локации продолжается и онлайн-выставка. Увидеть разнообразные изделия и ознакомиться с ассортиментом производителей можно на сайтах «Восток-Экспо» и «Дия.Бизнес», где размещены профили около 150 предприятий. Каждый профиль содержит краткую описательную информацию о компании, фото- и видеопрезентацию предприятия.

Дэвид Шлефер, главный координатор по оказанию помощи Посольства США в Украине, отметил, что это большая радость открывать «Восток-Экспо 2021» и приветствовать предпринимателей из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей на этом мероприятии, направленном на укрепление деловых связей, знакомство с новыми возможностями партнерства, продвижения продуктов и облегчения доступа к новым рынкам.

«Восстановление экономики на востоке Украины является одним из приоритетных направлений помощи США. Для нас большая честь поддерживать Программу ООН по восстановлению и развитию мира, которая стремится восстановить экономику восточной Украины, путем укрепления потенциала локальных бизнесов и рабочих навыков, поддержки местных предпринимателей и содействия доступу к новым рынкам и торговым связям», — отметил господин Шлефер.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан сказала, что одна из целей Минцифры — превратить Украину в страну предпринимателей.

«Для этого мы реализуем масштабный проект по развитию предпринимательства Дия.Бизнес. Для нас важно, чтобы микро- и малые бизнесы чувствовали поддержку и помощь со стороны государства. И в этом контексте выставка „Восток-Экспо“ является отличной платформой для национального проявления региональных предпринимателей, нетворкинга и поиска новых партнерств».

О «Восток-Экспо»

В 2017—2019 годах «Восток-Экспо» проходил в Краматорске, Северодонецке, Киеве (дважды) и Львове. В 2020 году, учитывая карантин, вызванный пандемией COVID-19, мероприятие было организовано онлайн в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. В общем, за время существования выставки, ее посетили более 10 000 человек, а 260 компаний местных производителей представили свою продукцию. По итогам мероприятий последних лет 70% участников установили деловые контакты с новыми партнерами.

Для справки

Программа ООН по восстановлению и развитию мира реализуется четырьмя агентствами ООН: Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Программу поддерживают двенадцать международных партнеров: Европейский Союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Посольство США в Украине, а также правительства Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии.

Для запросов

СМИ Юлия Самусь, руководитель отдела коммуникаций ПРООН, yuliia.samus@undp.org.