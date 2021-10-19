0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 60 0 Новости партнёров

«Восток-Экспо 2021»: предприниматели с востока и юга Украины продемонстрировали товары на национальной сцене

«Восток-Экспо 2021»: предприниматели с востока и юга Украины продемонстрировали товары на национальной сцене

Более 70 предпринимателей из разных уголков востока и юга Украины презентовали товары собственного производства и бизнесы, а также охотно искали новых партнеров, чтобы расширить рынки сбыта.

Киев, 13 октября 2021 г. — «Восток-Экспо 2021» — крупнейшая бизнес-выставка микро-, малых и средних предприятий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей состоялась 13−14 октября.

Ежегодно «Восток-Экспо» предоставляет предпринимателям восточной и южной Украины возможность представить свои компании на первоклассной бизнес-выставке, найти новых клиентов и ознакомить общественность с различными товарами собственного производства.

«Восток-Экспо 2021» реализуется ПРООН в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза и Посольства США в Украине. Мероприятие организовано в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины, Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областными государственными администрациями, Донецкой областной торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Украины.

Выступая на открытии седьмой ежегодной бизнес-выставки «Восток-Экспо» Постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева поздравила участников и партнеров бизнес-выставки «Восток-Экспо» и подчеркнула, что мероприятие является одним из инструментов для поддержки местного экономического развития.


Фото: Дафина Герчева, Постоянный представитель ПРООН в Украине

«ПРООН работает на востоке Украины с 2015 года для поддержки восточных областей, оказывая поддержку бизнеса и органам местного самоуправления, — отметила Герчева. — С 2015 года почти 1500 предприятий получили грантовую поддержку, было создано около 4000 рабочих мест и около 10 000 предпринимателей прошли обучение деловым навыкам. Сегодня микро-, малые и средние предприятия составляют большинство предприятий в Украине и во всем мире и являются важными факторами в создании рабочих мест и в мировой экономике».


Фото: Восток-Экспо 2021

Госпожа Герчева также подчеркнула, что несмотря на экономические трудности, вызванные продолжающимся вооруженным конфликтом, пандемией COVID-19 и другими факторами, предприятия Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей оказались чрезвычайно стойкими, решительными и новаторскими — они продолжают работать, расти и расширяться в ответ на спрос рынка.

В своем приветственном слове заместитель главы Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло отметил, что развитие малых и средних предприятий (МСП) является одним из ключевых направлений сотрудничества между Украиной и ЕС.

«Это привилегия для Европейского Союза — быть ключевым партнером и поддерживать ежегодное событие „Восток-Экспо“, — сказал господин Дюфло. — „Восток-Экспо“ уже зарекомендовал себя как динамичная платформа для налаживания связей между бизнесами востока и юга Украины с остальными областями, с ЕС и другими странами. Более сильный сектор малого и среднего бизнесов диверсифицирует украинскую экономику и укрепляет ее устойчивость».

Господин Дюфло также ссылался на социальные и экономические последствия пандемии и кризис, который поразил экономики по всему миру. Он отметил, что программы EU4Business помогают МСП по всей Украине получить доступ к финансам, рынкам и навыкам. Он также сделал акцент на помощи, мобилизованной с помощью подхода «Команда Европы», направленной на смягчение экономических последствий пандемии и помощь компаниям по выходу из кризиса.

Помимо традиционных презентаций непосредственно на локации продолжается и онлайн-выставка. Увидеть разнообразные изделия и ознакомиться с ассортиментом производителей можно на сайтах «Восток-Экспо» и «Дия.Бизнес», где размещены профили около 150 предприятий. Каждый профиль содержит краткую описательную информацию о компании, фото- и видеопрезентацию предприятия.

Дэвид Шлефер, главный координатор по оказанию помощи Посольства США в Украине, отметил, что это большая радость открывать «Восток-Экспо 2021» и приветствовать предпринимателей из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей на этом мероприятии, направленном на укрепление деловых связей, знакомство с новыми возможностями партнерства, продвижения продуктов и облегчения доступа к новым рынкам.

«Восстановление экономики на востоке Украины является одним из приоритетных направлений помощи США. Для нас большая честь поддерживать Программу ООН по восстановлению и развитию мира, которая стремится восстановить экономику восточной Украины, путем укрепления потенциала локальных бизнесов и рабочих навыков, поддержки местных предпринимателей и содействия доступу к новым рынкам и торговым связям», — отметил господин Шлефер.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан сказала, что одна из целей Минцифры — превратить Украину в страну предпринимателей.

«Для этого мы реализуем масштабный проект по развитию предпринимательства Дия.Бизнес. Для нас важно, чтобы микро- и малые бизнесы чувствовали поддержку и помощь со стороны государства. И в этом контексте выставка „Восток-Экспо“ является отличной платформой для национального проявления региональных предпринимателей, нетворкинга и поиска новых партнерств».

О «Восток-Экспо»

В 2017—2019 годах «Восток-Экспо» проходил в Краматорске, Северодонецке, Киеве (дважды) и Львове. В 2020 году, учитывая карантин, вызванный пандемией COVID-19, мероприятие было организовано онлайн в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. В общем, за время существования выставки, ее посетили более 10 000 человек, а 260 компаний местных производителей представили свою продукцию. По итогам мероприятий последних лет 70% участников установили деловые контакты с новыми партнерами.

Для справки

Программа ООН по восстановлению и развитию мира реализуется четырьмя агентствами ООН: Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Программу поддерживают двенадцать международных партнеров: Европейский Союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Посольство США в Украине, а также правительства Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии.

Для запросов

СМИ Юлия Самусь, руководитель отдела коммуникаций ПРООН, yuliia.samus@undp.org.

По материалам Восток-Экспо
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Восток-Экспо
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.