Первичка готовится к локдауну: что будет со сдачей домов

Вероятный осенний локдаун увеличит объемы отложенного спроса на новое жилье. Отток покупателей на первичном рынке может составить в среднем до 50−60%, преимущественно в объектах эконом- и комфорт-класса на стадиях строительства до 1 года.
Такой прогноз сделал глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.
Стоит отметить, что активность на первичном рынке по итогам сентября пошла на спад: уровень спроса в наиболее крупных городах снизился в среднем на 10−15%.
Локдаун может подстегнуть этот процесс, считает эксперт.
В то же время, добавляет он, ценовая политика застройщиков останется без изменений. Но при этом глава АСНУ отмечает два важных аспекта: уровень скидок на первичном рынке при полной оплате стоимости квартиры может составить 10%, а также то, что вряд ли кто-то из девелоперов решится переписать ценники.
Вопрос ведения строительных работ будет всецело зависеть от уровня жесткости ограничений (вполне возможно, что на строительство будут введены ограничения по аналогии с 2020 годом).
Полная остановка стройработ сроком на 1−1,5 месяца может сказаться на конечном сроке сдачи объекта (минимум плюс 2−3 месяца к запланированному сроку).
Кроме того, добавляет Юрий Пита, всплывет на поверхность вопрос наличия средств для строительства: это может стать проблемой для 20−30% строящихся объектов.
Также не потерял своей актуальности и вопрос реформирования градостроительной сферы. Пока не приняты соответствующие законопроекты, пока они не вступили в силу, говорить о том, что все главные проблемы на рынке решены — не стоит.
«Естественно, это пока косвенные причины возможных задержек с вводом объектов в эксплуатацию, но прямо они могут коснуться около 5−7% от всех объектов, строительство которых находится на завершающих этапах», — отметил эксперт.
Участники уже готовятся к локдауну, как к чему-то неотвратимому. В то же время у бизнеса,
Но в данном случае многое будет зависеть и от жесткости ограничений.
«Для застройщика прежде всего важен вопрос ведения строительства, а не временное падение спроса. Ведь для потенциального покупателя будет очень важным, насколько девелопер „готов“ к локдауну, нет ли у него проблем со строительством, не заморозил ли он свой объект», — подытожил нам Юрий Пита.
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